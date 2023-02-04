Критическая инфраструктура Одессы подключена к энергоснабжению, – Укрэнерго

На одном из объектов Укрэнерго 4 февраля произошла масштабная авария, обесточившая почти 500 тысяч абонентов. Критическую инфраструктуру областного центра уже заживили.

Об этом во время брифинга рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает 24 Канал. Из-за аварии он приехал в Одессу.

Актуально Масштабная авария в Одесской области: почти полмиллиона человек остались без света

Критическую инфраструктуру Одессы заживили

Кудрицкий рассказал, что критическую инфраструктуру Одессы уже подключили к энергоснабжению.

Сейчас заживлена критическая инфраструктура города, в частности системы водоснабжения, водоотвода, теплообеспечения,

– отметил глава Укрэнерго.

По его словам, Укрэнерго отрабатывает возможность переподключения критической инфраструктуры на автономные источники. К этому также привлечены:

"ДТЭК Одесские электросети",

Минэнерго,

ГСЧС и другие службы.

"Таким образом, мы освободим мощность, которую сможем передать обычным потребителям в городе и области", – добавил Кудрицкий.

Он отметил, что существенные ограничения энергоснабжения будут продолжаться как минимум сегодня и завтра. Дальнейшие прогнозы будут позже. Одессу и Одесский район заживят за счет энергоснабжения на севере и юге области. В настоящее время энергетики направляют усилия на ремонт одного из поврежденных энергообъектов, что позволит восстановить энергопитание города и выйти на графики подачи света 2 часа через 6.

Руководитель Укрэнерго сообщил, что оборудование, которое сломалось, ранее подвергалось атакам россиян. Его физический ресурс подошел к концу. В свою очередь, подключение газотурбинной электростанции мощностью 25 МВт из США займет недели.

Кратко о ситуации в Одессе