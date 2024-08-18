Военное авто протаранило легковушку в Ужгороде, – СМИ
Источник:Виталий Глагола
В Ужгороде произошла авария, вероятно, с участием военной машины. На опубликованных видео заметно, как авто УАЗ врезалось в "Шкоду".
В полиции Закарпатья 24 Каналу факт аварии подтвердили. Также объяснили, что по состоянию на 19:52 18 августа на месте работает следственно-оперативная группа. Однако правоохранители не подтвердили и не опровергли данные, действительно ли УАЗ был военным.
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Что известно об аварии на Закарпатье
В Ужгороде военный УАЗ на скорости влетел в Skoda. ДТП произошло около 18:30 (18 августа – 24 Канал) на перекрестке улиц Шумная – Другетов в областном центре Закарпатья,
– написал Виталий Глагола.
По его словам, на месте по состоянию на 19:07 работала полиция и медики. Информации о раненых нет.
В Ужгороде произошла авария: смотрите видео
По видео можно предположить, что водитель машины УАЗ, не тормозя, вошел в поворот, где на встречной полосе столкнулся с авто Skoda.
В Ужгороде произошла авария, вероятно, с участием военного авто: смотрите видео
Кстати, автобус ФК "Ужгород" попал в аварию в Житомирской области. Команда футболистов ехала в Житомир на матч Второй лиги с "Полесьем-2". Несмотря на аварию, запланированный поединок не отменяли.
Известно, что во время аварии пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.