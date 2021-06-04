Авария вертолета в Кыргызстане: неподалеку – территория обострения с Таджикистаном

В Кыргызстане во время экстренной посадки разбился военный вертолет. На борту было 15 человек.

Катастрофа произошла в Алайском районе Ошской области. Вертолет пробовал совершить экстренную посадку, однако безуспешно. На место аварии доставили три бригады скорой помощи.

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Власти говорят, что тяжелых пострадавших нет

Тяжелых пострадавших нет, четыре человека получили травмы. Вертолет направлялся в Чон-Алайский район. Председателя Государственного комитета по нацбезопасности Камчибека Ташиева на борту не было,

– говорится в сообщении ГКНБ.

Смотрите на карте, где произошла авария:

https://goo.gl/maps/hrQubFjtS97pMMR3A

На границе между Таджикистаном и Кыргызстаном – эскалация

Отметим, что на границе Такджикистана и Кыргызстана напряженная ситуация. Таджики вывели дополнительную технику и военных.

К теме Ситуация крайне напряженная: Кыргызстан заявил о скоплении войск на границе с Таджикистаном

Конфликт между странами произошел в апреле. Тогда на спорном участке таджикские военные установили камеры наблюдения. После этого стороны начали атаковать пограничные отряды друг друга. Эти нападения унесли жизни более 3 десятков человек. Уже в конце апреля Таджикистан и Кыргызстан договорились об отводе войск.