22 марта, 20:48
В Катаре разбился вертолет с военными на борту: погибли 7 человек
Основные тезисы
- В Катаре разбился вертолет во время учебного полета.
- Погибли все семь человек, которые находились на борту.
Утром 22 марта в Катаре потерпел крушение вертолет, на борту которого находились семь человек. К сожалению, выжить не удалось никому.
По данным Министерства обороны Катара, катастрофа произошла во время учебного полета из-за технической неисправности. Признаков вражеского вмешательства пока нет. Об этом пишут CNN и Al Jazeera.
Что известно об авиакатастрофе вертолета в Катаре?
Сейчас поисково-спасательная операция уже завершена. В результате аварии погибли семь человек.
Среди них:
- четверо военнослужащих Вооруженных сил Катара: пилот, капитан Мубарак Салем Давай аль-Марри, сержант Фахад Хади Ганем аль-Хаярин, капрал Мохаммед Махер Мохаммед и капитан Саид Нассер Самех;
- майор Синан Тастекин из совместных катарско-турецких сил;
- двое граждан Турции – сотрудники оборонной компании Aselsan Сулейман Джемра Кахраман и Исмаил Анас Джан.
Турецкая сторона подтвердила гибель своего военнослужащего и двух технических специалистов.
Последние новости об авиакатастрофах в мире
- В городе Зеленая Гура в Польше произошел трагический случай. Там пассажирский воздушный шар ударился о здание и разбился. В результате – погибла 28-летняя женщина.
- В Боливии разбился военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules, перевозивший новонапечатанные банкноты. Погибло по меньшей мере 15 человек, а около 30 получили ранения. После катастрофы рассыпанные банкноты вызвали хаос, что усложнило работу экстренных служб.
- В турецком городе Балыкесир потерпел крушение истребитель F-16. Он упал на оживленное автомобильное шоссе. Пилот, который управлял самолетом, погиб.
- В России разбился частный вертолет Robinson с пилотом и двумя сотрудницами правоохранительных органов на борту. Основными причинами аварии считают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.