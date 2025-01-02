В Волгоградской области России уже 6 дней нет чистой воды: власти ввели режим ЧС

В российском городе Котово, что в Волгоградской области, введен режим повышенной готовности из-за отсутствия чистой воды. В результате аварии на водоводе Филино –Котово из кранов в домах течет коричневая жидкость.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на росСМИ. Жители города рассказывают, что воды нет уже шесть дней.

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В Котовом катастрофическая ситуация с водой

Как рассказывают россияне, чистой воды в кранах нет с 28 декабря. На опубликованных фото можно увидеть лишь жидкость неизвестного происхождения, которой невозможно не помыть посуду, не умыться. Горожане с иронией говорят, что из кранов у них течет "вода цвета апельсинового сока".



Из кранов жителей города Котовое течет грязная жидкость / Фото ASTRA

Бутилированная вода в магазинах также заканчивается. На полках магазинов остались только минеральные и сладкие напитки.



В Котовом жители скупили всю питьевую воду / Фото издания Блокнот

Вероятной причиной плохого качества воды является авария на водоводе, расположенном в 30 километрах от Котового. Ее обнаружили только в ночь на 2 января.

В настоящее время водовод остановлен и осуществляется сброс давления. Аварийные бригады выехали к месту устранения утечки. Необходимые ресурсы, техника - в достаточном количестве, – отметила глава города Наталья Ефимченко.



Чистой воды в Котовом нет уже 6 дней / Фото ASTRA

В Котовом ввели режим повышенной готовности

В связи с критической ситуацией с водой, в Котовом решили привлечь все ресурсы для обеспечения горожан питьевой водой. Одновременно с этим к домам осуществляется подвоз технической воды. Также службы подвозят чистую воду в магазины.

В Котовом Волгоградской области России жалуются на грязную воду в кранах: смотреть видео