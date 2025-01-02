Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на росЗМІ. Жителі міста розповідають, що води немає вже шість днів.

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У Котовому катастрофічна ситуація з водою

Як розповідають росіяни, чистої води в кранах немає з 28 грудня. На опублікованих фото можна побачити лише рідину невідомого походження, якою неможливо ні помити посуд, ні вмитися. Містяни з іронією говорять, що з кранів у них тече "вода кольору апельсинового соку".



З кранів жителів міста Котове тече брудна рідина / Фото ASTRA

Бутельована вода в магазинах також закінчується. На полицях магазинів залишилися лише мінеральні та солодкі напої.



У Котовому жителі скупили всю питну воду / Фото видання Блокнот

Ймовірною причиною поганої якості води є аварія на водоводі, розташованому за 30 кілометрів від Котового. Її виявили лише в ніч на 2 січня.

На цей час водовід зупинено та здійснюється скидання тиску. Аварійні бригади виїхали до місця усунення витоку. Необхідні ресурси, техніка — у достатній кількості, – зазначила очільниця міста Наталія Єфимченко.



Чистої води у Котовому немає вже 6 днів / Фото ASTRA

У Котовому запровадили режим підвищеної готовності

У зв'язку з критичною ситуацією з водою, в Котовому вирішили залучити всі ресурси для забезпечення містян питною водою. Одночасно з цим до будинків здійснюється підвезення технічної води. Також служби підвозять чисту воду у магазини.

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