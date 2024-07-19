В Афинах экстренно сел самолет с 223 пассажирами на борту

Самолет сообщением Лондон – Крит с более 200 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Афинах из-за вероятной неисправности гидравлической системы.

Аварийная посадка воздушного судна была совершена в международном аэропорту Элефтериос Венизелос в столице Греции.

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Самолет направлялся из Лондона в город Ханья на греческом острове Крит.

Предварительно, у самолета возникла проблема с гидравлической системой, что повлекло необходимость осуществления экстренной посадки.

Сейчас все пассажиры и члены экипажа уже находятся в безопасности.

К слову, рейс самолета Singapore Airlines Boeing 777-300ER попал в сильную турбулентность во время рейса из Лондона в Сингапур. Как следствие, один человек погиб, еще несколько пассажиров получили ранения. На борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.