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Аварийная посадка самолета в "Борисполе": выяснилась резонансная деталь

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Аварийное приземление в "Борисполе": самолет попадал в экстренную ситуацию 29 июня
Аварийное приземление в "Борисполе": самолет попадал в экстренную ситуацию 29 июня / Jauhen Rudzenka / Airplane Pictures

Самолет, совершивший аварийную посадку в "Борисполе" 11 июля, уже попадал в подобную аварийную ситуацию, однако спустя сделал еще не один рейс, в том числе и на дальние дистанции.

11 июля в аэропорту "Борисполь" самолет украинской авиакомпании Anda Air, совершавший рейс Киев – Анталия, вынужден был осуществить аварийную посадку.

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Как пишет InfoResist, 29 июня самолет McDonnell Douglas MD-82 с таким же бортовым номером UR-CRX также совершил аварийную посадку в этом же аэропорту. Отмечается, что тогда авиасудно не смогло доставить туристов в Хургаду из аэропорта "Киев" и через час после вылета сел в аэропорту "Борисполь". По словам представителей Госавиаслужбы, это самолет Bravo Airways.

"Туристы пишут, что причиной посадки был отказ системы навигации и проблемы с электрооборудованием. В частности, туристка Анна Каранова писала, что пилоты отказались лететь на неисправном самолете после проведения технических работ. Авиакомпания нашла замену пилотам и самолет все-таки смог вылететь, но часть туристов решили остаться в "Борисполе", – подчеркивается в материале.

В качестве доказательства того, что это один и тот же самолет, журналисты обнародовали видео, которое один из туристов выложил еще 29 июня.

Видео чрезвычайной ситуации с самолетом авиакомпании Bravo 29 июня

Также опубликовано и видео недавней аварийной посадки в "Борисполе".

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Судя по скриншотам, самолеты очень похожи и имеют один и тот же бортовой номер.

Літак, Бориспіль, аварійна посадка, UR-CRX

Самолет, совершивший аварийную посадку в "Борисполе" 11 июля, уже был в подобной ситуации в конце июня

"Сервис Flightradar показывает сегодняшний маршрут полета самолета. Из него следует, что самолет  вылетел из аэропорта "Киев", долетел до Одессы и там сделал разворот. Также видно, что перед посадкой в "Борисполе" самолет совершил несколько кругов в небе, видимо для того, чтобы выработать остатки топлива. Согласно данным Flightradar, этот самолет после события 29 июня совершил целый ряд вылетов до турецких Анталии и Бодрума из аэропортов Киева, Львова, Харькова и Запорожья", – добавляют журналисты ресурса.

Літак, Бориспіль, аварійна посадка, UR-CRX

После инцидента 29 июня UR-CRX совершил ряд вылетов

Напомним, во время Чемпионата мира, который проходит в России, произошло два экстренных случаях с самолетами. Так, сначала самолет с игроками сборной Саудовской Аравии совершил аварийную посадку из-за двигателя, который загорелся в воздухе во время полета. Чуть позже не повезло уже болельщикам сборной Перу, с которыми произошла похожая ситуация.

Теги: Новости Украины Новости Киева Чрезвычайное происшествие авиация СМИ Скандал Новости Борисполя
Источник: 24 Канал
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