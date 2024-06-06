В 12 областях Украины и Киеве ввели аварийные отключения: что известно

Из-за превышения лимита мощности вечером 6 июня в 12 областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Свет также будут экстренно выключать в Киеве.

Ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной из-за российских обстрелов инфраструктуры. Аварийные отключения ввели в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".

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Аварийные отключения света

Об отключении света сообщили вечером 6 июня в Львовоблэнерго. Украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией, чтобы предотвратить новые отключения.

Ко Львову и области также присоединилась Одесса.

В Одесской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения света. Мы вынуждены применять их без предупреждения из-за превышения доведенных на сегодня лимитов,

– говорится в заявлении ДТЭК.

В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.

Позже стало известно, что аварийные отключения будут действовать в 12 областях Украины и Киеве. Экстренные отключения для бытовых и промышленных потребителей будут применяться в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ровенская и Харьковская.

О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале . Подписывайтесь, чтобы узнать все первыми.

Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений,

– сообщили в Укрэнерго.

Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснял, что продолжительность отключений и лимиты объемов потребления электроэнергии зависят от специфики каждой области, в частности, от количества объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому отключения света могут быть разными в регионах.

Как будут выключать свет 7 июня