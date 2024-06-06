В 12 областях Украины и Киеве ввели аварийные отключения: что известно
Источник:Укрэнерго
Из-за превышения лимита мощности вечером 6 июня в 12 областях Украины были введены аварийные отключения электроэнергии. Свет также будут экстренно выключать в Киеве.
Ситуация в энергосистеме Украины остается чрезвычайно сложной из-за российских обстрелов инфраструктуры. Аварийные отключения ввели в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго".
Читайте также Как отключения света повышают посещаемость кафе и ресторанов
Аварийные отключения света
Об отключении света сообщили вечером 6 июня в Львовоблэнерго. Украинцев призвали экономно пользоваться электроэнергией, чтобы предотвратить новые отключения.
Ко Львову и области также присоединилась Одесса.
В Одесской области по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения света. Мы вынуждены применять их без предупреждения из-за превышения доведенных на сегодня лимитов,
– говорится в заявлении ДТЭК.
В ДТЭК напомнили, что во время экстренных отключений графики, которые могут быть спрогнозированы заранее, не действуют.
Позже стало известно, что аварийные отключения будут действовать в 12 областях Украины и Киеве. Экстренные отключения для бытовых и промышленных потребителей будут применяться в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ровенская и Харьковская.
Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.
Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений,
– сообщили в Укрэнерго.
Ранее глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснял, что продолжительность отключений и лимиты объемов потребления электроэнергии зависят от специфики каждой области, в частности, от количества объектов критической инфраструктуры. Именно поэтому отключения света могут быть разными в регионах.
Как будут выключать свет 7 июня
- Как сообщили в Укрэнерго, завтра, 7 июня, на протяжении всех суток на территории нашего государства прогнозируется значительный дефицит в энергосистеме. Поэтому вынужденно будут введены лимиты на использование электроэнергии.
- Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
- Также отмечается, что при превышении установленных лимитов потребления придется применять графики аварийных отключений.