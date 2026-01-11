Графики не действуют: в Днепре и части области произошли аварийные отключения

В Днепре и части Днепропетровской области утром 11 января произошли аварийные отключения. Причиной стала вражеская атака по энергетической инфраструктуре региона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

К теме Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 января

Какова ситуация со светом в Днепре и области 11 января?

В ДТЭК сообщили, что в результате вражеской атаки в части Днепропетровской области и городе Днепр произошли аварийные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики пока не применяются.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, в первую очередь запитывая объекты критической инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

В компании призвали граждан сохранять спокойствие, набраться терпения и доверять только официальным источникам информации.

Где еще в Украине были аварийные отключения недавно?