Причина – последствия 12-го массированного ракетного обстрела врага 14 января, а затем уменьшение производства электроэнергии.

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В Укрэнерго также отметили, что на это наложилось увеличение потребления, что связано с началом рабочей недели.

До облэнерго доведены уменьшенные лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения уже с 9 часов введены аварийные отключения в четырех областях, а с 10 – в пяти областях Украины,

– говорится в сообщении.

Также возможно применение аварийных отключений и в других регионах.

"Ситуацию усложняют погодные условия (порывистый ветер, обледенение проводов), в центральном регионе есть отключения из-за повреждений в распределительных электросетях", – добавили в Укрэнерго.

Обратите внимание! Уточнение по ситуации именно в вашей области или городе можно получить на сайте местного оператора распределительных сетей (облэнерго). Список облэнерго можно найти по ссылке в конце текста.

Сроки отключения электроэнергии могут стать больше