Причина – наслідки 12-го масованого ракетного обстрілу ворога 14 січня, а відтак зменшення виробництва електроенергії.

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В Укренерго також зауважили, що на це наклалось і збільшення споживання, що пов'язане з початком робочого тижня.

До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п'яти областях України,

– йдеться у повідомленні.

Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.

"Ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах", – додали в Укренерго.

Зверніть увагу! Уточнення по ситуації саме в вашій області або місті можна отримати на сайті місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням у кінці тексту.

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