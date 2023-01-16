Причина – наслідки 12-го масованого ракетного обстрілу ворога 14 січня, а відтак зменшення виробництва електроенергії.
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В Укренерго також зауважили, що на це наклалось і збільшення споживання, що пов'язане з початком робочого тижня.
До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п'яти областях України,
– йдеться у повідомленні.
Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.
"Ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах", – додали в Укренерго.
Терміни відключення електроенергії можуть стати більшими
- Внаслідок масованої атаки 14 січня в Україні були пошкоджені об'єкти генерації та деякі підстанції, що спричинило додаткові труднощі для енергосистеми України.
- Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону повідомив, що українцям необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації електроенергії.
- А голова Комітету ВР з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус припустив, що через те, що Росія продовжує атаки, терміни відключень електроенергії можуть збільшитись.