На Полтавщине произошла авария на ЛЭП: у части потребителей отсутствует свет
- На Полтавщине произошла авария на ЛЭП ночью 1 мая, из-за чего около тысячи абонентов в Миргородской общине остались без света.
- Сейчас аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, причины аварии неизвестны.
Часть Полтавской области осталась без света. Зафиксирована авария на ЛЭП.
Она произошла ночью 1 мая. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Полтавской ОВА Владимира Когута.
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В Миргородской общине нет света
Авария на линии электропередач произошла в Миргородской общине.
Без света остались около тысячи абонентов,
– сообщил председатель ОВА Когут.
Сейчас над восстановлением электроснабжения работают аварийные бригады энергетиков.
О причинах аварии ничего неизвестно.
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Напомним, что на прошлой неделе, 22 апреля, на Полтавщине также были перебои со светом. Тогда россияне атаковали регион ударными БПЛА типа "Шахед". В результате массированного обстрела были зафиксированы попадания в объекты гражданской инфраструктуры и предприятия.