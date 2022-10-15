Аварийные отключения света в Киеве: появился список улиц

В Киеве службы готовятся отключать свет. Появился список улиц, где могут выключать электричество.

Соответствующую информацию сообщили в диверсифицированном энергетическом холдинге Киевских электросетей 15 октября. Это произошло после того, как Россия утром 15 октября снова атаковала объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.

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В Киеве иногда могут выключать свет

Киевские электросети опубликовали перечень улиц, где при необходимости будут временные стабилизационные отключения.

Следует заметить, что отключение будет только тогда, если у НЭК Укрэнерго возникнет необходимость сбалансировать энергосистему по состоянию на 15 октября 2022 года.

Где могут отключать электричество: список улиц

Временные стабилизационные отключения могут начаться в вечерние часы и будут продолжаться, пока не снизится нагрузка на энергосистему и госэнергокомпания ее не стабилизирует,

– говорится в сообщении.

Также компания предупредила, что о времени возможного отключения и возобновления поставок света сообщат дополнительно.

Людей снова призывали экономить свет

В компании заявили, что для поддержки энергосистемы всем жителям Киева следует снизить потребление электроэнергии до минимума, а именно:

не включать энергоемкие приборы;

максимально снизить потребление электричества вечером с 18:00 до 23:00;

бизнес-клиентов ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключения и количество отключенных клиентов. Пока это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы у каждого дома был свет,

– призвали в компании.

Список улиц вы также можете просмотреть здесь . Чтобы проверить, есть ли ваша улица в списке, нужно нажать CTRL+F, затем введите название своей улицы. Если улица находится в списке, то следует подготовиться к отключению света.

Следует заметить, что утром 15 октября россияне снова атаковали энергообъект в Киевской области. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в результате обстрела нет раненых, однако последствия "очень ощутимы". Чиновник также призвал жителей Киевщины экономить электроэнергию.

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