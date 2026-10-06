Ограничения возвращаются сразу для нескольких областей: где и когда будут свет выключаться 7 октября
В среду, 7 октября, после долгого перерыва в Украине снова будут выключать свет. Графики будут действовать во многих регионах.
Какие актуальные графики почасовых отключений, когда именно не будет электроэнергии в течение дня и как долго – пишет 24 Канал.
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Какие ограничения будут введены в Украине 7 октября?
В Укрэнерго сообщили, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме 7 октября во всех регионах Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления:
- для промышленных предприятий и бизнеса на протяжении всех суток, с 00:00 до 23:59, вводятся графики ограничения мощности.
- для всех потребителей будут действовать почасовые отключения, объем которых составит от 0,5 до 1,5 очереди.
В Укрэнерго предупредили, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться. Поэтому потребителям советуют следить за обновлениями от местных облэнерго и экономно пользоваться электроэнергией после возобновления ее подачи.
Внимание! Время и объем отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется, пожалуйста, потребляйте ее экономно!
Какие графики будут действовать в регионах?
- Киев и область
В Киеве об отключениях можно узнать в чат-боте, на сайте или в приложении "Киев Цифровой".
В то же время в Киевской области проверить отключения по своему адресу можно здесь.
Также ДТЭК публикует графики отключений для Киевщины. Ограничения коснутся большинства групп.
- Одесская область
Ознакомиться с информацией об отключении по вашему адресу можно здесь.
- Черкасская область
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 7 октября с 00:00 до 24:00 в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений (ГПО).
Часы отсутствия электроснабжения:
- 1.1 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;
- 1.2 01:00 - 03:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 24:00;
- 2.1 03:00 - 05:00, 15:00 - 17:00;
- 2.2 05:00 - 07:00, 17:00 - 19:00;
- 3.1 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;
- 3.2 07:00 - 09:00, 17:00 - 19:00;
- 4.1 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;
- 4.2 09:00 - 11:00, 19:00 - 21:00;
- 5.1 00:00 - 01:00, 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00;
- 5.2 11:00 - 13:00, 21:00 - 23:00;
- 6.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;
- 6.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 22:00.
Список адресов, которые отключаются от электроснабжения по очереди (по подочереди) ГПО, можно посмотреть по ссылке.
- Кировоградская область
По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 7.10.2026 будет применен график почасовых отключений (ГПО). Ограничения будут в течение суток:
- с 00:00 до 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса;
- с 00:00 до 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 0,5 до 1,5 очереди.
- Тернополь и область
Ознакомиться с актуальным графиком и узнать, к какой подгруппе относится ваш адрес, можно на официальном сайте "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.
Полтавская область
7 октября в Полтавской области будет введен график почасовых отключений света. Он будет действовать с 00:00 до 07:00.
- Винницкая область
Ознакомиться с актуальным графиком и узнать, к какой подсети относится ваш адрес, можно на официальном сайте "Винницаоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке.
- Черниговская область
Посмотреть график по вашему адресу также можно на сайте и в Viber-боте.
- Сумская область
Отключение электроэнергии в Сумской области / Фото "Сумыоблэнерго"
- Житомирская область
Как узнать, будут ли выключать свет в областях?
- Киев
Узнать график плановых отключений в Киеве можно на сайте ДТЭК. Для этого нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке. Стоит отметить, что отключения в столице происходят по отдельному графику и не совпадают с отключениями в области.
- Киевская область
Графики отключений в Киевской области можно узнать на сайте ДТЭК. Актуальную информацию также можно получить в чат – боте Viber і Telegram.
- Львовская область
Узнать свою группу (очередь) отключений можно на сайте ЧАО "Львовоблэнерго".
- Одесская область
Узнать график отключений в Одессе и области можно на сайте ДТЭК, а также в чат – ботах Viber і Telegram.
- Днепропетровская область
Актуальную информацию об отключении света и графиках в Днепропетровской области можно узнать на сайте ДТЭК.
- Черновицкая область
Актуальную информацию по отключениям, а также узнать свою очередь (группу) отключений можно узнать на сайте АО "Черновцыоблэнерго".
- Хмельницкая область
Посмотреть график отключений света в Хмельницкой области можно на официальном сайте АО "Хмельницкоблэнерго". Для этого нужно ввести адрес или просмотреть общий график по очередям.
- Ивано-Франковская область
Графики отключений света в Ивано-Франковской области доступны на сайте Прикарпатьеоблэнерго.
- Житомирская область
Узнать, как будут действовать графики отключений света в каждом из районов Житомирщины, можно на сайте Житомироблэнерго.
- Сумская область
Информацию об актуальных графиках отключения электроэнергии, а также принадлежность своего дома к очереди (группе) ограничений можно узнать на сайте АО "Сумыоблэнерго".
- Ровенская область
С графиком почасовых отключений и номером вашей очереди можно ознакомиться на сайте Ровенской ОГА и сайте Ровнооблэнерго.
- Черниговская область
Подробнее о том, как будут выключать свет на Черниговщине, можно узнать по ссылке. Выяснить, к какой очереди принадлежит дом, можно, зайдя на сайт Черниговоблэнерго или с помощью чат – ботов в Viber и Telegram.
- Закарпатская область
Актуальная информация о графиках отключения, а также принадлежность к очередям опубликована на сайте ПАО "Закарпатьеоблэнерго".
15 октября Закарпатьеоблэнерго обнародовало подробности по аварийным отключениям: потребителей электроэнергии в регионе поделили на 10 очередей. Посмотреть подробный перечень можно по ссылке.
- Полтавская область
Посмотреть графики отключения электроэнергии в Полтавской области можно здесь.
- Запорожская область
Актуальная информация об отключении света в Запорожской области доступна на официальном сайте Запорожьеоблэнерго.
- Николаевская область
Актуальную информацию об отключении света в регионе можно найти на странице Николаевоблэнерго.
- Волынская область
Применяются ли графики почасового отключения электроэнергии на Волыни, можно проверить по ссылке.
- Винницкая область
Информацию о графиках отключений в Винницкой области можно узнать на сайте облэнерго, введя свой адрес или же в чат – боте вайбер или телеграмм.
- Кировоградская область
Информация об отключении света в регионе доступна на сайте Кировоградоблэнерго.
- Черкасская область
Дальнейшую информацию о возвращении графиков можно увидеть на сайте Черкассыоблэнерго.
- Тернопольская область
Актуальная информация о графиках отключения, а также принадлежность к очередям опубликована на сайте Тернопольоблэнерго.
- Харьковская область
График отключений для Харьковской области можно узнать, введя адрес на сайте облэнерго.
- Донецкая область
Актуальная информация об изменениях в графиках или отмене отключений доступна на сайте ДТЭК.
Обратите внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений смотрите на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Когда свет появится по графику, потребляйте электроэнергию экономно.
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Как найти график отключения электроэнергии
Вот список крупнейших украинских городов и компаний, которые их обслуживают:
График отключений электроэнергии в Виннице: АО "ВИННИЦАОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Луцке: ЧАО "ВОЛЫНЬОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Донецкой области: АО "ДТЕК ДОНЕЦКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
График отключений электроэнергии в Житомире: АО "ЖИТОМИРОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии на Закарпатье: ЧАО "ЗАКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Запорожье: ПАО "ЗАПОРОЖЬЕОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Кропивницком: ЧАО "КИРОВОГРАДОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии во Львове: ЧАО "ЛЬВИВОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Николаеве: АО "НИКОЛАЕВОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Одессе: АО "ДТЕК ОДЕССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ"
График отключений электроэнергии в Полтаве: АО "ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Ивано-Франковске: АО "ПРИКАРПАТЬЕОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Ровно: ЧАО "РОВНООБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Сумах: ПАО "СУМЫОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Тернополе: ОАО "ТЕРНОПИЛЬОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Харькове: АО "ХАРЬКОВОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Херсоне: АО "ХЕРСОНОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Хмельницком: АО "ХМЕЛЬНИЦКОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Черкассах: ПАО "ЧЕРКАССЫОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Черновцах: АО "ЧЕРНОВЦЫОБЛЭНЕРГО"
График отключений электроэнергии в Чернигове: АО "ЧЕРНИГИВОБЛЭНЕРГО"
Как действовать, когда нет электричества
Власть еще в предыдущие годы обнародовала ряд советов, как действовать в случае отключений электроэнергии:
- прежде всего следует отключить электробытовые приборы;
- используя свечи и сухой спирт, нужно быть осторожными;
- если вы находитесь на улице, не стоит приближаться ближе чем на 5 – 8 метров к оборванным или провисшим проводам.
Кроме того, украинцев просят уменьшить потребление электроэнергии вечером с 17 до 23 часов. Следует ограничить использование мощных электроприборов: стиральных машин, бойлеров, утюгов, электроплит, обогревателей и тому подобное. Также не стоит включать одновременно несколько мощных электроприборов.
Как действовать в случае отключений света / Инфографика Минреинтеграции