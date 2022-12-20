На Львовщине – аварийные отключения: все из-за превышения лимита

Из-за постоянных атак врага энергосистема страны находится в критическом состоянии. Во Львовской области были вынуждены ввести аварийные отключения.

Это произошло из-за превышения лимита энергопотребления в регионе. Об этом сообщают в местном облэнерго.

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Большая нагрузка на сеть: пришлось ввести аварийные отключения

Во Львовской области 20 декабря внезапно приступили к аварийным обесточениям. Все потому, что потребители превысили лимит энергоиспользования.



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Отметим, что когда "Львовоблэнерго" вернется к почасовым графикам, отключения будут происходить по 4 часа дважды в сутки. Кроме того, еще 8 часов в сутки свет в регионе будет зависеть от состояния энергосистемы: его могут отключать или оставлять.

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