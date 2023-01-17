Аварийные отключения в 6 областях: значительный дефицит в энергосистеме обостряет непогода

В Украине по-прежнему сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. Ситуацию усугубляет непогода – порывистый ветер и обледенение проводов.

Поэтому в центральных регионах по состоянию на утро 17 января ввели локальные отключения. Кроме того, в результате превышения лимита, применили аварийные отключения в шести областях.

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Аварийные и локальные отключения – вынужденный шаг

В Укрэнерго рассказали, что на 10:30 17 января значительный дефицит в энергосистеме сохраняется. Особенно не хватает мощности в утренний и вечерний пики потребления.

Все это – последствия российских массированных ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре страны. Энергетики постоянно работают над тем, чтобы сбалансировать энергосеть.

Из-за превышения доказанных лимитов уже применили аварийные отключения в шести областях Украины. Вдобавок, неблагоприятные погодные условия привели к локальным обесточениям в центральных областях.

Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно,

– призывали в Укрэнерго.

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"Трудные дни" для украинской энергосистемы

Оккупанты 14 января нанесли массированную ракетную атаку по территории Украины. Прилеты были и по объектам критической инфраструктуры.

Из-за уменьшения генерации электроэнергии после атаки россиян, энергосистему ждут "трудные дни". Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук и добавил, что украинцам следует готовиться к аварийным отключениям, которые продлятся не один день.