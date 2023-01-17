Через це у центральних регіонах станом на ранок 17 січня ввели локальні відключення. Крім того, унаслідок перевищення ліміту, застосували аварійні відключення у шести областях.

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Аварійні та локальні знеструмлення – вимушений крок

В Укренерго розповіли, що станом на 10:30 17 січня значний дефіцит в енергосистемі зберігається. Особливо невистачає потужності в ранковий і вечірній піки споживання.

Усе це – наслідки російських масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі країни. Енергетики невпинно працюють над тим, аби збалансувати енергомережу.

Наразі через перевищення доведених лімітів вже застосували аварійні відключення у шести областях України. На додачу, несприятливі погодні умови призвели до локальних знеструмлень у центральних областях.

Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, користуйтеся енергоємними приладами почергово,

– закликали в Укренерго.

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"Важкі дні" для української енергосистеми

Окупанти 14 січня завдали масованої ракетної атаки по території України. Прильоти були й по об'єктах критичної інфраструктури.

Через зменшення генерації електроенергії після атаки росіян, енергосистему чекають "важкі дні". Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук та додав, що українцям слід готуватися до аварійних знеструмлень, які триватимуть не один день.