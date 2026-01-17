В Украине аварийные отключения: каких областей касается

Утром 17 января в ряде областей ввели аварийные отключения. Несмотря на то, что это суббота, потребление растет, ведь в Украине до сих пор очень сильные морозы. Также есть последствия российских обстрелов.

Где аварийные отключения 17 января?

В Укрэнерго рассказали, что из-за сложной ситуации в энергосистеме ввели в нескольких регионах Украины аварийные отключения электроэнергии. Это обусловлено последствиями российских обстрелов.

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме,

– добавили там.

В ведомстве не назвали конкретный перечень областей. Но об этом написали некоторые облэнерго.

Известно, что аварийные отключения 17 января ввели в Киеве, на Сумской области, Харьковской области и на Полтавской области.



В Сумыоблэнерго объяснили, что есть повреждения энергосистемы в результате атаки России. На 11:18 аварийные отключения отменили для 1 – 5 очередей, но 6 – 10 очереди остаются отключены.

На Харьковщине заявили, что применили аварийные отключения для стабилизации ситуации в энергосети.

Важно! В Киеве графики не действуют после атаки 12 января.

Какая ситуация со светом в Украине сегодня?

По данным Минэнерго, в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация.

Кроме обесточиваний после обстрелов (в частности, в Бучанском районе 56 тысяч человек без света), есть обесточивание из-за погодных условий. В Киевской области таких населенных пунктов целых 20.

На Одесской области также есть обесточенные потребители после вражеских ударов.

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности. В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях высокого уровня потребления во время морозов,

– объяснили в министерстве.

Там призвали максимально уменьшить нагрузку на энергосистему и экономно использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.

Напомним, из-за постоянных массированных атак России в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. Такое решение приняли, чтобы обеспечить максимально слаженную работу всех служб в столице, регионах и общинах, а также чтобы оперативно восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру.