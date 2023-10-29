Личное указание Путина: экс-руководитель разведки объяснил тактику врага возле Авдеевки
Россияне теряют большие силы возле Авдеевки. Они не могут выполнить поставленные задачи, но не перестают штурмовать наши подразделения.
Враг бросает дополнительные силы на Авдеевское направление, туда перевели дополнительные бригады и полки. Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, председатель Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж, отметив, что задача россиян – окружить город.
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Захватить Авдеевку – приказ от Путина
Оккупанты наступают с севера и юга, пытаются замкнуть город в кольцо, но украинские военные не только держат Авдеевку, но и проводят мощные контратаки. Врагу даже не удается перекрыть наши логистические пути.
Продолжается системная работа над тем, чтобы захватить Авдеевку и это не только планирование российского командования – это конкретно указание Путина, поэтому мы видим такую концентрацию войск, яростные атаки, бросание всего на смерть,
– рассказал генерал.
Оккупанты не жалеют ни человеческих ресурсов, ни техники и оружия. Они готовы делать все, чтобы выполнить указание диктатора. Именно для этого враг сегодня наращивает силы.
Экс-руководитель разведки объяснил тактику врага возле Авдеевки: смотрите видео
Уничтожаем передовые резервы врага
Для украинской армии важно защитить Авдеевку, а также уничтожить передовые резервы оккупантов. В сводках Генштаба мы видим, что только убитыми россияне за неделю потеряли около 5 тысяч своих бойцов, а раненых еще больше. Все это кроме огромного количества оружия и техники, которое враг тоже потерял.
Против ВСУ на этом направлении воюют воздушно-десантные войска, специальные подразделения росгвардии, разведки, много наемников. Это лишь подтверждает, что Путин хочет взять Авдеевку любым способом, а после этого полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Но такая задача ему не по зубам.
У врага колоссальные потери, он с ними не считается, но это подрывает боевой дух и боевые возможности,
– подчеркнул Николай Маломуж.
Россияне меняют тактику и начинают воевать небольшими группами. Хорошо обученных людей, прошедших бои под Бахмутом и Угледаром бросают в конце. Но об этой тактике уже хорошо известно украинскому командованию.
Мы уничтожаем их еще на подходах и подводим туда мощные резервы, новейшие средства поражения. Вопрос в том насколько мы готовы уничтожать россиян и имеем для этого ресурсы,
– заметил Маломуж.
Он добавил, если нам удастся уничтожить их в местах концентрации – это ослабит врага не только возле Авдеевки, но и по всему восточному фронту.
Наступление россиян на Авдеевку: последние новости
- Наши воины сдерживают оккупантов и наносят им большие потери. Из-за этого среди россиян распространяется паника, они понимают количество погибших, поэтому не хотят идти в бой. Так называемых отказников "вылавливают" по лесам на оккупированных территориях. Однако, как заметил офицер отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий, есть и такие россияне, котор іе воюют "идейно".
- Британская разведка сообщает, что около восьми бригад, которые оккупанты перебросили на Авдеевку, понесли наибольшие потери. Россия хочет взять под контроль город, но не имеет даже оперативного успеха.
- Недавно украинские военные уничтожили вражеский флаг, который россияне разместили на Авдеевском терриконе в серой зоне. Благодаря точному удару беспилотника, ВСУ в очередной раз доказали оккупантам, что эта земля не их.