На Авдеевском направлении есть по меньшей мере три плацдарма, которые Силы обороны используют для уничтожения оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, объяснив, какая ситуация в районе Авдеевки.
Стоит просмотреть Россияне давят под Бахмутом и Авдеевкой: как через неделю сменилась линия фронта
Что происходит вблизи Авдеевки
Промзона на Авдеевском направлении есть в "треугольнике" Спартак – Авдеевка – Ясиноватая. За нее сейчас идут тяжелые бои. "Промка" важна для россиян, чтобы не дать ВСУ возможности совершить манёвр на Донецк.
Однако, поскольку успехов у оккупантов почти не было, промзону просто разбили с помощью КАБов, авиации и артиллерии.
Последние полтора месяца они конкретно сносили "промку", как и пытаются поступать с Авдеевкой. Сейчас этот плацдарм, который же россияне создали, служит для их уничтожения. Они там закрепиться не могут, а мы отошли немного ближе к Авдеевке,
– отметил Роман Свитан.
Украинские военные содержат промзону с помощью артиллерии, которая есть в Авдеевке. Похожая ситуация также в районе Авдеевского коксохимического завода. Там создан плацдарм между железнодорожной дорогой и коксохимом.
"Коксохим – это мощное предприятие, чуть меньше чем "Азовсталь", некоторые технологические процессы там происходят до сих пор уже 30 лет. Он находится под контролем наших войск", – подчеркнул полковник запаса.
Кроме того, есть еще третий плацдарм в районе Степного у железнодорожной дороги в сторону Очеретиного. Россияне пытаются переходить через железную дорогу и ВСУ даже их пропускают, однако затем накрывают артиллерийским огнем. Огненным валом оккупантов сгоняют на пулеметы или минные поля.
Роман Свитан о боях в районе Авдеевки: смотрите видео
Ситуация на Авдеевском направлении: подробнее
- Промзона действительно место, где оккупанты в течение последних недель очень активизировались. Кроме того, россияне штурмуют Авдеевку с флангов Вражеская пехота пытается пробиться в Авдеевский коксохимический завод. На днях украинские военные там дали достойный отпор врагу.
- Несмотря на огромные потери, россияне не оставляют попыток окружить Авдеевку. Для атак захватчики используют и авиацию. Однако украинским военным удается не просто сдерживать нашествие врага, но и наносить ему немалые потери.
- Кстати, в разведке Британии сообщили, что за ноябрь российская армия потеряла рекордное количество военных. Разведчики отметили, что в значительной степени это вызвано активизацией оккупантов возле Авдеевки.