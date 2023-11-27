На Авдеевском направлении есть по меньшей мере три плацдарма, которые Силы обороны используют для уничтожения оккупантов. Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, объяснив, какая ситуация в районе Авдеевки.

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Что происходит вблизи Авдеевки

Промзона на Авдеевском направлении есть в "треугольнике" Спартак – Авдеевка – Ясиноватая. За нее сейчас идут тяжелые бои. "Промка" важна для россиян, чтобы не дать ВСУ возможности совершить манёвр на Донецк.

Однако, поскольку успехов у оккупантов почти не было, промзону просто разбили с помощью КАБов, авиации и артиллерии.

Последние полтора месяца они конкретно сносили "промку", как и пытаются поступать с Авдеевкой. Сейчас этот плацдарм, который же россияне создали, служит для их уничтожения. Они там закрепиться не могут, а мы отошли немного ближе к Авдеевке,

– отметил Роман Свитан.

Украинские военные содержат промзону с помощью артиллерии, которая есть в Авдеевке. Похожая ситуация также в районе Авдеевского коксохимического завода. Там создан плацдарм между железнодорожной дорогой и коксохимом.

"Коксохим – это мощное предприятие, чуть меньше чем "Азовсталь", некоторые технологические процессы там происходят до сих пор уже 30 лет. Он находится под контролем наших войск", – подчеркнул полковник запаса.

Кроме того, есть еще третий плацдарм в районе Степного у железнодорожной дороги в сторону Очеретиного. Россияне пытаются переходить через железную дорогу и ВСУ даже их пропускают, однако затем накрывают артиллерийским огнем. Огненным валом оккупантов сгоняют на пулеметы или минные поля.

Роман Свитан о боях в районе Авдеевки: смотрите видео

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