На Авдіївському напрямку є щонайменше 3 плацдарми, які Сили оборони використовують для знищення окупантів. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, пояснивши, яка ситуація в районі Авдіївки.

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Що відбувається поблизу Авдіївки

Промзона на Авдіївському напрямку є у "трикутнику" Спартак – Авдіївка – Ясинувата. За неї зараз точаться важкі бої. "Промка" важлива для росіян, щоб не дати ЗСУ можливості зробити маневр на Донецьк.

Однак, оскільки успіхів в окупантів майже не було, промзону просто розбили з допомогою КАБів, авіації та артилерії.

Останні півтора місяця вони конкретно зносили "промку", як і намагаються робити з Авдіївкою. Зараз цей плацдарм, який росіяни ж створили, слугує для їхнього ж знищення. Вони там закріпитись не можуть, а ми відійшли трохи ближче до Авдіївки,

– зазначив Роман Світан.

Українські військові утримують промзону за допомогою артилерії, яка є в Авдіївці. Схожа ситуація також в районі Авдіївського коксохімічного заводу. Там створений плацдарм між залізничною дорогою та самим коксохімом.

"Коксохім – це потужне підприємство, трохи менше ніж "Азовсталь", деякі технологічні процеси там відбуваються дотепер вже впродовж 30 років. Він перебуває під контролем наших військ", – наголосив полковник запасу.

Крім того, є ще третій плацдарм в районі Степового біля залізничної дороги в сторону Очеретиного. Росіяни намагаються переходити через залізницю і ЗСУ навіть їх пропускають, однак потім накривають артилерійським вогнем. Вогняним валом окупантів зганяють на кулемети або ж мінні поля.

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