В Авдеевке очень горячо, оккупанты бьют из всего, что имеют, – мэр города

Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать Авдеевку. В городе началась эвакуация работников коммунальных служб и будет отключена мобильная связь.

Об этом в эфире 24 Канала заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. Он добавил, что россияне обстреливают город из всех видов вооружения.

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Россияне используют химические гранаты

По словам Барабаша, ситуация вокруг города продолжает оставаться напряженной. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью. Противник применяет весь доступный арсенал: ствольную артиллерию, РСЗО, минометы, ракетные удары, авианалеты, танковые обстрелы. Он добавил, что зафиксировано несколько случаев, когда россияне сбрасывали в наши окопы химические гранаты.

"Эта ситуация нуждается в огласке, ведь россияне могут прибегнуть к более серьезному химическому оружию. Последние два дня очень прицельно стреляли по зданию, где расположена наша коммунальная служба. К счастью, все живы, но это очень повлияло на эмоциональное состояние людей", – рассказал начальник местной военной администрации.

Отключаем мобильную связь, чтобы сохранить жизнь

Виталий Барабаш подтвердил, что в городе началась эвакуация работников коммунальных служб. Вчера уехала первая группа, сегодня еще часть работников.

"Эвакуация – это тяжелое решение для нашего города, коммунальщики более года добросовестно работали в условиях постоянных боевых действий. Как только завершался обстрел, наши девушки оперативно расчищали основные дороги от осколков, много раз сами попадали под обстрелы – к сожалению, есть раненые и погибшие", – отметил он.

Начальник Авдеевской городской военной администрации рассказал, что коммунальщики занимались расчисткой дорог после обстрелов, забивали выбитые окна и двери, налаживали мобильную связь и воду. После того как они покинут город, будет сохранена возможность набирать техническую воду.

Мобильную связь выключаем, ведь есть случаи, когда местные сознательно или бессознательно вредили Силам обороны, рассказывая родственникам о ситуации в Авдеевке. Решение тяжелое, но жизнь людей прежде всего,

– заявил Барабаш.

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