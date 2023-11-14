Бьют не только по позициям ВСУ: как оккупанты пытаются давить на Авдеевку

Ситуация в районе Авдеевки очень напряженная, враг пытается оцепить город. Все неудачи на поле боя оккупанты хотят компенсировать постоянными обстрелами, от которых страдают не только украинские военные.

Предыдущие дни россияне несколько снизили активность – это пришлось на визит Владимира Путина в Ростов-на-Дону. Об этом 24 Каналу рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, заметив, что теперь оккупанты снова усилили свое наступление на севере и юге от города.

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Россияне намеренно бьют по гражданских

Пока земля не позволяет оккупантам использовать технику, но как только появится возможность, они сразу ее подтянут. Техника у них еще есть в очень большом количестве. Все свои неудачи россияне компенсируют ежедневными массированными обстрелами.

В течение 13 ноября было более 30 массированных обстрелов по территории общины, а в отношении позиций ВСУ – счет идет на сотни. Оккупанты применяют большое количество авиации. Только за 13 ноября было около 18 авиабомбовых ударов. В результате погиб мужчина, а еще три человека были ранены.

Враг бьет по городу, бьет по тем локациям, где видит, что живут гражданские люди. Они уже зажгли свои буржуйки, потому что на улице довольно холодно, поэтому оккупанты запускают беспилотники, видят откуда идет дым и потом наносят туда удары авиабомбами,

– рассказал Виталий Барабаш.

Люди начинают понимать, откуда именно их атакуют. Раньше местные могли говорить, что якобы украинские военные бьют по городу. Все потому, что россияне прибегают к обману. К примеру, они запускают авиационную бомбу, она идет в направлении Покровска, который контролирует Украина, а дальше разворачивается и залетает в Авдеевку.

"Действительно, есть понимание, почему люди так говорили. Сейчас эти вещи им объяснили, показали видео, удалось зафиксировать именно этот факт и люди видят, что россияне бьют сугубо по ним", – добавил глава Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш рассказал о ситуации в Авдеевке: смотрите видео

Соглашаются ли люди на эвакуацию

По состоянию на утро 14 ноября в Авдеевке находится 1472 человека. Некоторые записаны на эвакуацию в ближайшие дни. Самая сложная ситуация с теми, кто проживает в районе коксохимического завода, ведь враг равняет его с землей.

Гражданским в городе очень тяжело, они устали, ведь прошло больше месяца с тех пор, как ситуация обострилась. Люди пытаются уезжать каждый день, хочется, чтобы уехали все или по крайней мере большинство, ведь в Авдеевке очень опасно,

– подчеркнул Барабаш.

Однако даже под обстрелами люди находят места, где работает Starlink, они приходят туда, чтобы пообщаться, почитать телеграм-каналы. К сожалению, читают также и российские СМИ, а у многих местных даже есть родственники на территории страны-агрессора. Это общение часто приводит к тому, что местные снова начинают говорить, будто по ним бьют с украинской стороны.

Приходится снова объяснять, что даже сами пропагандисты путаются в своих заявлениях. К примеру, они пишут, что в Авдеевке якобы нет людей, поэтому бьют только по военным. Гражданские сами видят, что это не так, но им нужно все разъяснять, и тогда они понимают, что происходит на самом деле.

Какая ситуация в районе Авдеевки