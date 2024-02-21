Неужели это успех великой армии: Буданов высказался о захвате россиянами Авдеевки

Украинским войскам пришлось отступить из Авдеевки. Буданов прокомментировал ситуацию и призвал посмотреть на оккупацию города с другой стороны.

Глава ГУР Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal отметил, что российской армии понадобилось почти два года тяжелых атак с начала полномасштабного вторжения, чтобы захватить Авдеевку. А если учесть и 2014 год, то все 10.

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Буданов прокомментировал потерю Авдеевки

Буданов отметил, что прошло почти десять лет с тех пор, как российские военизированные формирования атаковали Авдеевку.

В апреле 2014 года россияне захватили Авдеевку под флагом так называемой "днр", однако уже в июле украинские войска оттеснили оккупантов. Повторно захватить город оккупантам удалось в феврале 2024 года.

"Это успех большой, мощной российской армии?" – задал риторический вопрос Буданов.

В этом же интервью он признал, что ситуация для украинских сил сейчас тяжелая, ведь Россия преобладает численностью и вооружением. Но враг тоже имеет проблемы.

Какие проблемы встали перед Россией на фронте

По словам Буданова, российскую профессиональную армию было в значительной степени уничтожено в первый год полномасштабного вторжения, а это означает, что теперь она бросает на фронт неподготовленных призывников.

Также Россия использует больше артиллерийских снарядов, чем может сделать. Кроме этого, прошлом году она выставила на вооружение сотни танков, но большинство из них были старыми моделями, отремонтированными со складов, и только 178 новых.

Он также добавил, что массированные ракетные удары по украинским городам в последние недели прекратились, поскольку российские поставки истощились.

Глава ГУР сказал, что в результате этого года российским захватчикам придется бороться за достижение своей главной стратегической цели – захват всех территорий Донецкой и Луганской областей. Однако Буданов убежден, что "у них нет сил" на это.