Оккупанты влезли в ловушку: почему продолжают штурмовать Авдеевку, несмотря на безумные потери

Захватчики продолжают наступать на Авдеевку. Но основная цель врага – политическая.

Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что оккупантам нужна какая-то "победа" для внутреннего зрителя и избирателя.

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"Очень важна эта информация для Запада, для наших союзников. Потому что Россия задействовала, мне кажется, безграничное количество своих так называемых "консерв", которые уговаривают начать переговоры "здесь и сейчас". Без освобождения украинских территорий садиться за стол переговоров и заключать какое-то перемирие", – подчеркнул Сазонов.

Чего хочет Путин

Президент страны-агрессора тем временем говорит, что украинское контрнаступление якобы уже "остановилось". Поэтому, мол, нужно начинать переговоры. Так глава Кремля хочет донести западным партнерам, что украинское государство якобы "не может наступать" и потому надо давить на Киев насчёт переговоров.

Аргументов нет. В качестве аргумента может предъявить что угодно – Авдеевку, какой-то другой город, который знают. "Видите, мы наступаем, инициатива уже у нас, Украина не наступает, Украина сдает позиции. Давайте уже с позиции силы с ними разговаривать". Это его тезис для западных партнеров,

– сказал политолог.

Какая ситуация на Авдеевском направлении: смотрите видео

Безумные потери врага

Именно поэтому россияне и хотят захватить Авдеевку. По словам военнослужащего ВСУ, было два города, где оккупанты понесли бешеные потери. В Бахмуте враг потерял значительное количество личного состава, а вблизи Угледара – много техники.

"Авдеевка уже сравнила и то, и то. Техники, пожалуй, больше, чем под Угледаром потеряли за две недели. По личному составу тоже очень-очень много. Сейчас россияне в Авдеевке в этой ловушке", – добавил Кирилл Сазонов.

4 ноября в России отмечают "День народного единства". А россияне любят символизм. Поэтому оккупанты и бросают в бой все, лишь бы взять Авдеевку.

"Бахмут полностью не взяли, но они надорвались. В Авдеевке будет тоже самое – они надорвутся", – сказал политолог.

Что происходит на Авдеевском направлении