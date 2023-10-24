Как Авдеевка превращается в кладбище для оккупантов

По состоянию на сегодняшний день можно говорить, что за неполные две недели наступления в районе Авдеевки россияне понесли потери, превышающие потери аналогичных наступательных операций в районе Бахмута, Угледара и Купянска.

Оккупанты не выполнили ни одной поставленной задачи в Авдеевке

При этом вражеское командование, несмотря на ресурсы и потери, так и не смогло достичь базовых боевых задач, которых пыталось достичь до 10 октября.

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Напомню, что 10 октября первый эшелон в наступлении должен был:

захватить контроль над Авдеевским терриконом – провалено;

перерезать железную дорогу в северном секторе и выйти на правый фланг – провалено;

захватить село Степное и взять под огневой контроль с северо-восточного сектора трассу 0542 – провалено;

в юго-западном секторе выйти через Водяное на село Тоненькое и захватить его – провалено;

установить с юго-запада огневой контроль за 0542 – провалено.

Второй эшелон в наступлении должен был закрепить достигнутые результаты и развернуть наступление, которое должно было окружить Авдеевку с физическим перерезанием 0542.

Повторюсь. По состоянию на 23 октября ни одна из поставленных первоначальных задач не выполнена. То продвижение, которое указано в южном и северном секторах, на этом этапе не представляет критической угрозы для удержания Силами обороны Украины рубежей вокруг Авдеевки.

Огромные потери не останавливают оккупантов

Однако, несмотря на катастрофические потери, останавливаться или брать какую-то условную оперативную паузу оккупанты не собираются, что является самой большой проблемой для защитников Авдеевки. Об этом ярко говорит тот факт, что командование врага тянет из всей зоны боевых действий все, что шевелится.

Заметьте Никто в мире не видит логического завершения войны в Израиле

Я неоднократно обращал внимание на появление одной из самых боеспособных бригад – 21 ОМСБр – в районе Авдеевки. Кроме этого, рассматривается переброска и других подразделений 2 гвардейской общевойсковой армии по Авдеевке, тем самым обескровливая ее в зоне ответственности, что называется, без боя. Результативность наступления по Лиманско-Купьянской оси жертвуют ради Авдеевки?

Но это еще не всё. Очевидно, что будут тянуть и территориальные войска из Луганского плацдарма. Роль они будут выполнять очень прозаическую – "мяса первой волны".

Авдеевка превращается в одно из крупнейших кладбищ для российских подразделений: и личного состава, и техники. В погоне за очень быстрым результатом, российское командование обескровливает и истощает те направления, где и так тоньше, чем кажется на первый взгляд. А результата всё нет.

Тенденции очень неоднозначны.