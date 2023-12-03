Угроза окружения Авдеевки есть, но россияне не выполнят задачу, – Коваленко

Россияне пытаются уничтожить Авдеевку, применяя все имеющееся оружие. Оккупанты пробуют соблюдать сроки выхода на административные границы Донецкой области, установленные Кремлем – до 31 декабря 2023 года.

Однако военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал 24 Каналу, что россиянам вряд ли удастся захватить Авдеевку до Нового года. Кроме того, потеря десятков тысяч военных и сотен единиц техники на Авдеевском направлении значительно влияет на способности российской армии на других направлениях, что оккупанты уже оттягивают бригады с важного участка фронта.

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"Угроза окружения остается максимально высокой, но перспективы окружения Авдеевки до Нового года я не вижу. Они еще не заняли и не действуют на тех участках Авдеевки, которые позволили бы им полноценно взять под огневой контроль трассу 0542, не говоря уже об окружении самого города", – сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Вероятно, россияне изменят дедлайн взятия Авдеевки и попытаются выполнить задание Владимира Путина с началом 2024 года:

После Нового года заход в город станет делом принципа. Оккупанты не будут жалеть сил и средств; Перед выборами кремлевскому главе гарантированно потребуется какая-то "большая эпическая победа", какой будто должен стать маленький город Авдеевка.

Если бы оккупанты взяли Авдеевку, Путин восхвалял город перед российским населением как город-миллионник, промышленный мегацентр, важнейший транспортный пункт в Донецкой области.

На самом же деле население города на 2020 год составляло 32 436 жителей. Территория – 29 квадратных километров. А расположена Авдеевка в 13 км к северу от оккупированного Донецка.

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По словам Коваленко, потеря десятков тысяч солдат и сотен единиц техники под Авдеевкой существенно влияет на мощности российских войск на других участках фронта. Поскольку бои вокруг Авдеевки заставляют россиян использовать оружие и личный состав из других отрезков, прежде всего из Луганской области.

Они из Луганской области уже перетащили несколько бригад из состава 2 гвардейской общевоенной армии, действовавшей на Лиманском направлении. 15, 21 и 30 ОМСБр России – они были наиболее боеспособными. Сейчас на Лиманском направлении действуют менее боеспособные подразделения,

– заметил Коваленко.

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Из 41 общевойсковой российской армии оккупанты оттащили 55 ОМСБр, которая сейчас работает в южном секторе от Авдеевки, преимущественно через село Водяное. Кроме этого, россияне оттащили 74 ОМСБр, она находится в резерве и ждет своего времени. Также вокруг города расположены подразделения 90 танковой дивизии.

Основные боеспособные ресурсы находятся возле Авдеевки. Если они до Нового года не смогут организовать дедлайн, то будут тянуть из других направлений. То есть, они не могут обеспечить ведение постоянных боевых действий даже на такой небольшой локации как Авдеевская, используя внутренний ресурс,

– подытожил Александр Коваленко.

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