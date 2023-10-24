Важно принести победу, – Ступак предположил, какую роль для Путина играет Авдеевка

Оккупанты готовят третью волну наступления на Авдеевку. Россиян даже не останавливают огромные потери среди личного состава.

В конце концов логика россиян исчезает с политической целесообразностью. Такими мыслями с 24 Каналом поделился экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Важно принести победу Владимиру Путину

Как заметил Иван Ступак, россиянам важно принести хотя бы какую-нибудь победу. Ведь враг не смог "посмаковать" взятием Бахмута в мае 2023 года. Поскольку оккупанты захватили не весь город, да еще со временем из Бахмута ушли вагнеровцы.

В декабре начинается избирательная кампания Путина, потому важно принести победу и показать, что "мы взяли локацию". Даже не город – от города там почти ничего не осталось,

– подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

К тому же, желание россиян взять Авдеевку связано с проседанием внутреннего российского потребителя. Некоторые данные свидетельствуют о том, что жители России стали меньше смотреть телевизор. Так что оккупанты "победой" в Авдеевке будут пытаться привлечь людей возвращаться к просмотру телевизора. Ведь враг боится, что местное население будет получать информацию из других источников, не одобренных российской пропагандой.

Почему оккупанты не прекращают штурмовать Авдеевку

Ступак отметил, что оккупанты действительно имеют существенные потери:

многие подрываются на минах;

кто-то уничтожается беспилотниками;

другие топятся в небольших водоемах, пытаясь переправиться на другую сторону.

Расчет россиян таков: рано или поздно закончатся мины, рано или поздно закончатся у украинцев противотанковые средства, дроны. Но люди, по убеждению россиян, не закончатся. Окей, не 1 волна, а 21 волна штурма возьмет этот населенный пункт,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

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Как отметил Ступак, сейчас есть предпосылки к окружению Авдеевки. Следовательно, россияне могли подумать, что пройдя 7 – 8 километров, они смогут окружить большую группировку украинских войск, уничтожить или взять воинов в плен; захватить большое количество амуниции, боеприпасов, западной техники; обескровить Силы обороны и двигаться дальше.

Кроме того, оккупанты хотят захватить Авдеевку, ведь это поможет им оттащить украинских военных от Донецка.

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