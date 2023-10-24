Зрештою, логіка росіян зникає з політичною доцільністю. Такими думками з 24 Каналом поділився ексспівробітник СБУ Іван Ступак.
До теми Як Авдіївка перетворюється на цвинтар для окупантів
Важливо принести перемогу Владіміру Путіну
Як зауважив Іван Ступак, росіянам важливо принести хоча б якусь перемогу. Адже ворог не зміг "посмакувати" взяттям Бахмута у травні 2023 року. Позаяк окупанти захопили не все місто, та ще й згодом з Бахмута пішли вагнерівці.
У грудні починається виборча кампанія Путіна, тому важливо принести перемогу й показати, що "ми взяли локацію". Навіть не місто – від міста там майже нічого не залишилося,
– підкреслив ексспівробітник СБУ.
До того ж бажання росіян взяти Авдіївку пов'язане із просіданням внутрішнього російського споживача. Деякі дані свідчать, що жителі Росії почали менше дивитися телевізор. Тож окупанти "перемогою" в Авдіївці намагатимуться залучити людей повертатися до перегляду телевізора. Адже ворог боїться, що місцеве населення отримуватиме інформацію з інших джерел, які не схвалені російською пропагандою.
Чому окупанти не припиняють штурмувати Авдіївку
Ступак зауважив, окупанти справді мають суттєві втрати:
- багато підриваються на мінах;
- хтось знищується безпілотниками;
- інші топляться у невеликих водоймах, намагаючись переправитися на інший бік.
Розрахунок росіян такий: рано чи пізно закінчаться міни, рано чи пізно закінчаться в українців протитанкові засоби, дрони. Але люди, на переконання росіян, не закінчаться. Окей, не 1 хвиля, а 21 хвиля штурму візьме цей населений пункт,
– пояснив ексспівробітник СБУ.
Ступак пояснив, чим окупантам важливе взяття Авдіївки: дивитися відео
Як зазначив Ступак, наразі є передумови до оточення Авдіївки. Відтак росіяни могли подумати, що пройшовши 7 – 8 кілометрів, вони зможуть оточити велике угруповання українських військ, знищити або взяти воїнів у полон; захопити велику кількість амуніції, боєприпасів, західної техніки; знекровити Сили оборони й рухатися далі.
Крім того, окупанти хочуть захопити Авдіївку, адже це допоможе їм відтягнути українських військових від Донецька.
Бої за Авдіївку: що відомо
- Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов припустив, що росіяни наступають на Авдіївку через політичні причини. Крім того, противник надсилає у район Авдіївки резерви з-під Лиману, Донецька та підрозділів, які перебували в другій лінії оборони.
- Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш заявив, що росіяни пояснюють шалені втрати тим, що упередили головний удар ЗСУ по Донецьку й тому першими пішли в наступ.
- Крім того, Барабаш пояснив, що окупанти намагаються знайти "шпарину" в обороні Авдіївки. Однак не мають у цьому успіху. Відомо, що всі атаки були відбиті й оборона тримається – жодного прориву росіян немає.