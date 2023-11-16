Сколько волн наступления может быть на Авдеевку: Коваленко оценил подготовку россиян

Оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку и нацеливаются именно на коксохимический завод. Они не жалеют никаких ресурсов, чтобы выполнить задачу Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что оккупанты готовятся к третьей волне штурмов Авдеевки. Пока для этого накапливают резервы.

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Насколько подготовлен враг

Россияне готовят свою механизированную составляющую, а в боях преимущественно используют пехоту. По словам Александра Коваленко, они пытаются закрепиться на правой стороне железнодорожной дороги – почти вплотную к селу Степное. Российские военкоры сообщают, что в нем уже идут боевые действия, но это не так. Оккупантам никак не удается закрепиться.

Оккупанты также пытаются зайти на коксохимический завод для того, чтобы создать более благоприятные условия для прорыва во время наступления. Если говорим о третьей волне наступления, то они будут пытаться идти с южного направления на север,

– рассказал военно-политический обозреватель.

По его мнению, россияне сконцентрировали возле Авдеевки гораздо больший ресурс, чем во время боев за Бахмут. Поэтому риски продвижения у коксохима, безусловно, есть.

Коваленко предположил, сколько еще россияне будут штурмовать Авдеевку: смотрите видео

"Авдеевка – это более сложная история, чем Бахмут. Россияне продолжают подтягивать в город новые и новые подразделения", – добавил Коваленко.

Относительно того, сколько волн наступления будет, можно сказать, что российское военное командование приняло решение – захватить Авдеевку любой ценой. А лучше сделать это еще до нового года. Поэтому оккупанты будут концентрировать там все свои силы и делать все для того, чтобы эту задачу выполнить.

Какая ситуация в районе Авдеевки