Россияне суетятся между 2 сценариями: почему изменили тактику у Авдеевки
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Они сменили тактику: не видят перспективы прорыва по полям, поэтому перешли к городским боям.
Противнику нужен быстрый результат – захват Авдеевки до президентских выборов. Такой информацией с 24 Каналом поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Почему враг сменил тактику
Коваленко объяснил, что городские бои выгодны для оккупантов – они будут иметь меньшее количество потерь. Противник будет использовать дома в качестве огневых точек, прикрытия и укрытия. Они будут более защищены от ударов Сил обороны, чем когда бы наступали по полям.
Российские так называемые "военкоры" и СМИ говорили, что они несут потери 1:10, когда ведут наступательные действия через поле. Именно уменьшение потерь они пытаются в ближайшее время реализовать через городские бои,
– военно-политический обозреватель "группы Информационное сопротивление".
Россияне не могут определиться
Коваленко отметил, даже изменив тактику, оккупанты до сих пор не понимают, какой сценарий для них самый лучший:
- окружение Авдеевки с поля. Если перерезается логистическая артерия, то обеспечение гарнизона, который ведет оборону, останавливается. Поэтому намного сложнее вести оборонные действия
- или бои непосредственно в Авдеевке. В зависимости от направлений, где они не будут происходить, логистика может работать даже после захвата 50 – 80% города.
"Такая же ситуация может быть и в Авдеевке, поэтому россияне сейчас суетятся между двумя сценариями – окружения по полям или городские бои. При этом, они самые неуверенные, какие из этих сценариев для них наиболее выгодны", – констатировал Александр Коваленко.
Последние новости из Авдеевского направления
- Начальник службы по связям с общественностью 47 ОМБр Дмитрий Лазуткин сообщил, что ситуация вблизи Авдеевки очень сложная, противник скопил много сил и средств. Однако не следует считать, что человеческий ресурс россиян бесконечен. Так, неподалеку от Красногоровки и Степного есть участок размером с футбольное поле, где более 100 тел российских оккупантов, которые уже никогда не вернутся в Россию.
- Пограничник по псевдо "Стоход" рассказал, как близ Авдеевки ему удалось со "Стингера" сбить российский "Су". Первую цель военный пропустил. Вместо этого "отработал" уже по второй. Говорит, что молниеносная реакция позволила ему приземлить российский "Су". Есть 5 – 7 секунд, чтобы успеть осуществить "накол", поймать цель и совершить пуск.
- Глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш рассказал, что Силы обороны смогли отбить ресторанный комплекс "Царская охота" в Авдеевке. Украинские военные обезвредили входящие в город диверсионно-разведывательные группы. Россияне давят, подтягивают резервы и ежедневно бросают в штурм многих воинов. Также активно применяют артиллерию – около 50 – 60 обстрелов в день.