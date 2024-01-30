Россияне суетятся между 2 сценариями: почему изменили тактику у Авдеевки

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Авдеевку. Они сменили тактику: не видят перспективы прорыва по полям, поэтому перешли к городским боям.

Противнику нужен быстрый результат – захват Авдеевки до президентских выборов. Такой информацией с 24 Каналом поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Почему враг сменил тактику

Коваленко объяснил, что городские бои выгодны для оккупантов – они будут иметь меньшее количество потерь. Противник будет использовать дома в качестве огневых точек, прикрытия и укрытия. Они будут более защищены от ударов Сил обороны, чем когда бы наступали по полям.

Российские так называемые "военкоры" и СМИ говорили, что они несут потери 1:10, когда ведут наступательные действия через поле. Именно уменьшение потерь они пытаются в ближайшее время реализовать через городские бои,

– военно-политический обозреватель "группы Информационное сопротивление".

Россияне не могут определиться

Коваленко отметил, даже изменив тактику, оккупанты до сих пор не понимают, какой сценарий для них самый лучший:

окружение Авдеевки с поля. Если перерезается логистическая артерия, то обеспечение гарнизона, который ведет оборону, останавливается. Поэтому намного сложнее вести оборонные действия

или бои непосредственно в Авдеевке. В зависимости от направлений, где они не будут происходить, логистика может работать даже после захвата 50 – 80% города.

Когда Бахмут почти полностью был захвачен россиянами, в треугольнике "Чайковского-Корсунского" через Ивановское продолжалось обеспечение находившихся там украинских подразделений. Логистика работала даже тогда, когда подавляющая часть Бахмута была под контролем врага.

"Такая же ситуация может быть и в Авдеевке, поэтому россияне сейчас суетятся между двумя сценариями – окружения по полям или городские бои. При этом, они самые неуверенные, какие из этих сценариев для них наиболее выгодны", – констатировал Александр Коваленко.

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