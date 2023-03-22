В Авдеевке для оккупантов все будет очень плохо и сложно, – военный обозреватель

В силах обороны заявили, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом. Русские отчаянно пытаются окружить ее, потому что это важно для развития дальнейшего наступления на Угледар.

Однако говорить об окружении рано. Об этом 24 Канала сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"То, что происходит возле Авдеевки, я наблюдал с 2014 года. Ничего удивительного. Авдеевка всегда была самым горячим участком в зоне боевых действий", – подчеркнул обозреватель.

Самый горячий участок фронта

Если мы говорим о Бахмуте, отмечает Коваленко, то речь идет о 9 месяцах обороны. В Авдеевке это длится 9 лет. Прежде там действуют подразделения первого и второго армейского корпусов – это мобилизованные с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Присутствие россиян там невелико, это могут быть представители артиллерийских подразделений, командование и т.д.

Да, они пытаются окружить Авдеевку. То, что они пытались сделать 9 лет. Пока это не имеет успеха, мы держим там достаточно эффективную оборону,

– утверждает военно-политический обозреватель.

Он добавляет, что основная логистика, необходимая для обеспечения нашей обороны, как работала, так и работает. Речь идет о трассе 0542. В ближайшее время перерезать ее оккупантам не удастся. "Почему? Потому что это такая же ситуация, как и с 0504 возле Бахмута, когда они захватили Клищиевку и пытались перерезать. У них 4 километра поле, а там – еще и лес. Чтобы преодолеть это расстояние, у них ушло два месяца, а потом наши эльфы в лесу начали давать им такой ответ, что они были вынуждены бежать в поле", – объяснил Коваленко.

Возле Авдеевки, отмечает обозреватель, такая же ситуация. Там более 4 километров до основной логистической артерии.

"Как я вижу, они будут пытаться зайти в сам город, чтобы начать городские бои. Но для этого нужно будет заходить через промзону. Аналог – промзона в Бахмуте. Зашли в северный сектор и остановились, потому что линии обороны и позиции. Итак, для пособий российских оккупантов в Авдеевке все будет очень-очень плохо и сложно", – убежден Александр Коваленко.

Последние потери врага