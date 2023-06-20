Даже предатель из Полтавы: кто воюет за русских на Авдеевском направлении
Россияне продолжают штурмовать Авдеевку. На этом направлении встречаются и мобилизованные, и десантура.
Приблизительно месяц назад появились бойцы новой группировки "Шторм Z". В основном это заключенные. Есть подразделение "Ветеран", в которое входят бывшие сотрудники милиции, ВДВ и других структур. Об этом 24 Каналу сказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.
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У врага достаточно резервов
Конечно, есть и представители так называемой ДНР. Но в последнее время их не так много, наверное, они физически заканчиваются.
В одном бою в плен попали 10 солдат русской армии. Среди них было 7 россиян и 3 ДНР-овца. Один из них – полтавчанин, что вообще стало нонсенсом.
Первый раз был человек не с Востока Украины, который попал в ряды ДНР уже после начала полномасштабной войны. Это что-то непонятное, но уже вопрос к силовикам, пусть разбираются,
– отметил начальник Авдеевской МВА.
Генштаб ВСУ регулярно информирует, что россияне подтягивают свои силы на разные участки фронта. Они корректируют: либо забирают по другим направлениям, либо взимают с территории России.
"Донецк, Макеевка, Ясиноватое – здесь было сконцентрировано под 200 батальонов. Их держали как резерв и направляли на разные участки: то на Бахмут, то на Угледар. Здесь своих резервов достаточно, их не надо ни откуда подтягивать. Приблизительно есть 70 – 80 тысяч, даже если учесть, что укомплектованность личным составом не всегда стопроцентная", – подытожил Барабаш.
Что происходит в районе Авдеевки: последние новости
- Российские оккупанты сосредоточили усилия на ведение наступательных действий на Авдеевском направлении. Там враг активизировал обстрелы украинских позиций и близлежащих населённых пунктов.
- Авдеевка в Донецкой области полностью разрушена. В городе не осталось зданий, подлежащих восстановлению.
- Украинские военные продолжают шаг за шагом продвигаться, освобождая наши территории. В частности, успехи зафиксированы и вблизи Авдеевки.