Даже предатель из Полтавы: кто воюет за русских на Авдеевском направлении

Россияне продолжают штурмовать Авдеевку. На этом направлении встречаются и мобилизованные, и десантура.

Приблизительно месяц назад появились бойцы новой группировки "Шторм Z". В основном это заключенные. Есть подразделение "Ветеран", в которое входят бывшие сотрудники милиции, ВДВ и других структур. Об этом 24 Каналу сказал начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш.

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У врага достаточно резервов

Конечно, есть и представители так называемой ДНР. Но в последнее время их не так много, наверное, они физически заканчиваются.

В одном бою в плен попали 10 солдат русской армии. Среди них было 7 россиян и 3 ДНР-овца. Один из них – полтавчанин, что вообще стало нонсенсом.

Первый раз был человек не с Востока Украины, который попал в ряды ДНР уже после начала полномасштабной войны. Это что-то непонятное, но уже вопрос к силовикам, пусть разбираются,

– отметил начальник Авдеевской МВА.

Генштаб ВСУ регулярно информирует, что россияне подтягивают свои силы на разные участки фронта. Они корректируют: либо забирают по другим направлениям, либо взимают с территории России.

"Донецк, Макеевка, Ясиноватое – здесь было сконцентрировано под 200 батальонов. Их держали как резерв и направляли на разные участки: то на Бахмут, то на Угледар. Здесь своих резервов достаточно, их не надо ни откуда подтягивать. Приблизительно есть 70 – 80 тысяч, даже если учесть, что укомплектованность личным составом не всегда стопроцентная", – подытожил Барабаш.

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