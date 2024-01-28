Такой активностью Россия запугивает украинское общество и давит на военное командование, чтобы спровоцировать определенные решения. Подробнее 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований и эксперт.
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Какая реальная ситуация вокруг Авдеевки
Мусиенко объяснил, что в Украине мощно работает российская ИПСО. Часто появляются вбросы, что будто "все пропало", "военные не имеют БК" и прочее. Пропаганду активно подхватывают блоггеры и даже иностранные издания. Такие необдуманные заявления оказывают давление на военно-политическое руководство и украинский народ.
Почему с октября, когда началось большое наступление на Авдеевку, они применили много техники, но не взяли ли город? Это морально-психологическое давление. Россия рассчитывает, что Украина снимет какие-то подразделения, передислоцирует под Авдеевку, "обнажит" какое-то направление и оккупанты там прорвут фронт. Не под Авдеевкой, а там. Сделают обманчивый маневр,
– сказал военный эксперт.
Хотя сейчас прорвать оборону очень сложно. То, что враг наступает – это тактические успехи. Сейчас проходят только бои локального или местного значения. Так, они масштабны и наступательны, но не имеют оперативно-стратегического развития. Россияне ищут "щели", создают давление и пытаются расконсолидировать Украину изнутри, чтобы добиться желаемого результата.
Россия продолжает наступать на Авдеевку: что известно
- Британская разведка сообщила, что главной целью российских войск остается захват Авдеевки в Донецкой области, и они ведут наступление из 3 направлений, чтобы окружить город с юга, севера и востока. При этом враг понес значительные потери в личном составе и бронетехнике, часто вызванных боеприпасами украинских БПЛА.
- В отчете американского Института изучения войны говорится, что украинские войска ведут позиционные бои на большинстве направлений и недавно продвинулись на юго-запад от Донецка. В то же время, россияне недавно продвинулись к северу от Авдеевки и на южные окраины Авдеевки.
- Недавно Силы обороны Украины во время штурма россиян ликвидировали Владимира Харабуа – заместителя командира незаконного вооруженного формирования "Пятнашка". Оно было образовано в 2014 году в так называемой "ДНР" и по сей день участвует в войне против Украины. Боевик погиб в субботу, 20 января, на одном из участков фронта в районе Авдеевки Донецкой области.