Такой активностью Россия запугивает украинское общество и давит на военное командование, чтобы спровоцировать определенные решения. Подробнее 24 Каналу рассказал Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований и эксперт.

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Какая реальная ситуация вокруг Авдеевки

Мусиенко объяснил, что в Украине мощно работает российская ИПСО. Часто появляются вбросы, что будто "все пропало", "военные не имеют БК" и прочее. Пропаганду активно подхватывают блоггеры и даже иностранные издания. Такие необдуманные заявления оказывают давление на военно-политическое руководство и украинский народ.

Почему с октября, когда началось большое наступление на Авдеевку, они применили много техники, но не взяли ли город? Это морально-психологическое давление. Россия рассчитывает, что Украина снимет какие-то подразделения, передислоцирует под Авдеевку, "обнажит" какое-то направление и оккупанты там прорвут фронт. Не под Авдеевкой, а там. Сделают обманчивый маневр,

– сказал военный эксперт.

Хотя сейчас прорвать оборону очень сложно. То, что враг наступает – это тактические успехи. Сейчас проходят только бои локального или местного значения. Так, они масштабны и наступательны, но не имеют оперативно-стратегического развития. Россияне ищут "щели", создают давление и пытаются расконсолидировать Украину изнутри, чтобы добиться желаемого результата.

Россия продолжает наступать на Авдеевку: что известно