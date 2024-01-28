Такою активністю Росія залякує українське суспільство та тисне на військове командування, щоб спровокувати певні рішення. Детальніше 24 Каналу розповів Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт.

До теми "Такого не було навіть в Бахмуті": Барабаш сказав, що ворог за будь-яку ціну хоче взяти Авдіївку

Яка реальна ситуація навколо Авдіївки

Мусієнко пояснив, що в Україні потужно працює російська ІПСО. Часто з'являються вкиди, що буцім "все пропало", "військові не мають БК" та інше. Пропаганду активно підхоплюють блогери та навіть іноземні видання. Такі необдумані заяви тиснуть на військово-політичне керівництво та український народ.

Чому від жовтня, коли почався великий наступ на Авдіївку, вони застосували багато техніки, але не взяли місто? Це морально-психологічний тиск. Росія розраховує, що Україна зніме якісь підрозділи, передислокує під Авдіївку, оголить якийсь напрямок, а окупанти там прорвуть фронт. Не під Авдіївкою, а там. Зроблять оманливий маневр,

– сказав військовий експерт.

Хоча зараз прорвати оборону надзвичайно складно. Те, що ворог наступає – це тактичні успіхи. Зараз відбуваються лише бої локального або місцевого значення. Так, вони масштабні й наступальні, але не мають оперативно-стратегічний розвиток. Росіяни шукають "шпарини", створюють тиск та намагаються розконсолідувати Україну зсередини, щоб досягти бажаного результату.

Росія продовжує наступати на Авдіївку: що відомо