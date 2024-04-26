Волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная рассказала 24 Каналу, что россияне активно применяют авиацию и пехоту для наступления. Однако волонтеры будут помогать местным жителям и ВСУ до конца.
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Авдеевское направление
По словам волонтера, тяжелое положение в районе сел Очеретино, Соловьево и Бахмутовка, где эвакуация мирного населения на грани возможного. Села постоянно находятся под ударами вражеских КАБов, авиации и артобстрелами.
Для военных на Авдеевском направлении важны средства РЭБ, ведь враг активно применяет FPV-дроны. Также оккупанты используют эти дроны для уничтожения сел Екатериновка и Ильиновка на Марьинском направлении.
Мы остаемся на Авдеевском направлении до конца, ровно столько, сколько нужна наша помощь местным жителям и нашим военным,
– подчеркнула Статная.
Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте
Наступление россиян
Волонтер отметила, что на Авдеевском направлении было сложно все 10 лет войны России против Украины. С 10 октября 2023 года россияне начали вести там активные наступательные действия. Тактика россиян до сих пор остается неизменной – пехота и авиация.
Все успехи, которые они (россияне – 24 Канал) имеют на этом направлении есть из-за бесчисленного количества авиации, которая летит на позиции наших защитников и населенные пункты. Ландшафт здесь меняется не за несколько дней, а за несколько часов,
– отметила Статная.
Несмотря на активные наступательные действия врага, волонтер заявила, что она и ее коллеги будут в дальнейшем обеспечивать ВСУ всем необходимым на этом направлении.
Россияне могут только служить удобрением для земель Донецкой области,
– добавила Статная.
Авдеевское направление: последние новости
- К юго-западу от Авдеевки сложной является ситуация на линии Первомайское – Невельское. С 15 по 21 апреля враг атаковал юг Первомайского, из-за чего появилась угроза окружения для бойцов, находящихся на этом участке.
- На Авдеевском направлении 23 апреля враг пытался вытеснить подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское, Невельское. Однако украинским защитникам удалось отбить 21 атаку.
- Из оккупированной части поселка Очеретино самостоятельно смог выйти 88-летний дедушка Иван Яковлевич, ведь не хотел получить российский паспорт. Дедушку на подконтрольной территории встретили волонтеры.