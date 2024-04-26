Волонтер и основательница БО БФ "Ангелы Донбасса" Яна Статная рассказала 24 Каналу, что россияне активно применяют авиацию и пехоту для наступления. Однако волонтеры будут помогать местным жителям и ВСУ до конца.

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Авдеевское направление

По словам волонтера, тяжелое положение в районе сел Очеретино, Соловьево и Бахмутовка, где эвакуация мирного населения на грани возможного. Села постоянно находятся под ударами вражеских КАБов, авиации и артобстрелами.

Для военных на Авдеевском направлении важны средства РЭБ, ведь враг активно применяет FPV-дроны. Также оккупанты используют эти дроны для уничтожения сел Екатериновка и Ильиновка на Марьинском направлении.

Мы остаемся на Авдеевском направлении до конца, ровно столько, сколько нужна наша помощь местным жителям и нашим военным,

– подчеркнула Статная.

Важно! В Донецкой области происходит обязательная эвакуация детей. Говорится о городах и селах, где ситуация с безопасностью является критической. Дети должны выехать в сопровождении одного из родителей или законного представителя. В безопасном месте им предоставят бесплатное жилье, социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

Ситуация на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Наступление россиян

Волонтер отметила, что на Авдеевском направлении было сложно все 10 лет войны России против Украины. С 10 октября 2023 года россияне начали вести там активные наступательные действия. Тактика россиян до сих пор остается неизменной – пехота и авиация.

Все успехи, которые они (россияне – 24 Канал) имеют на этом направлении есть из-за бесчисленного количества авиации, которая летит на позиции наших защитников и населенные пункты. Ландшафт здесь меняется не за несколько дней, а за несколько часов,

– отметила Статная.

Несмотря на активные наступательные действия врага, волонтер заявила, что она и ее коллеги будут в дальнейшем обеспечивать ВСУ всем необходимым на этом направлении.

Россияне могут только служить удобрением для земель Донецкой области,

– добавила Статная.

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