Волонтерка та засновниця БО БФ "Янголи Донбасу" Яна Статна розповіла 24 Каналу, що росіяни активно застосовують авіацію та піхоту для наступу. Однак волонтери будуть допомагати місцевим мешканцям та ЗСУ до кінця.

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Авдіївський напрямок

За словами волонтерки, важке становище є в районі сіл Очеретине, Соловйове та Бахмутівка, де евакуація мирного населення є на межі можливого. Села постійно перебувають під ударами ворожих КАБів, авіації та артобстрілами.

Для військових на Авдіївському напрямку є важливі засоби РЕБ, адже ворог активно застосовує FPV-дрони. Також окупанти використовують ці дрони для знищення сіл Катеринівка та Іллінівка на Мар'їнському напрямку.

Ми залишаємось на Авдіївському напрямку до кінця, рівно стільки, скільки потрібна наша допомога місцевим жителям та нашим військовим,

– підкреслила Статна.

Важливо! В Донецькій області відбувається обов'язкова евакуація дітей. Мовиться про міста та села, де безпекова ситуація є критичною. Діти повинні виїхати в супроводі одного з батьків або ж законного представника. У безпечному місці їм нададуть безоплатне житло, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу та психологічну підтримку.

Ситуація на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Наступ росіян

Волонтерка наголосила, що на Авдіївському напрямку було складно всі 10 років війни Росії проти України. З 10 жовтня 2023 року росіяни почали вести там активні наступальні дії. Тактика росіян до нині залишається незмінною – піхота та авіація.

Всі успіхи, які вони (росіяни – 24 Канал) мають на цьому напрямку є через незліченну кількість авіації, яка летить на позиції наших захисників та населені пункти. Ландшафт тут змінюється не за кілька днів, а за кілька годин,

– зазначила Статна.

Попри активні наступальні дії ворога, волонтерка заявила, що вона та її колеги будуть надалі забезпечувати ЗСУ всім необхідним на цьому напрямку.

Росіяни можуть тільки слугувати добривом для земель Донецької області,

– додала Статна.

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