США восстанавливают крупнейшую авиабазу в Тихом океане, раньше используемую для ударов по Японии

США работают над восстановлением крупнейшей авиабазы в Тихом океане. Ранее ее использовали во время Второй мировой войны.

США восстановили крупнейшую авиабазу в Тихом океане Норт-Филд, которая использовалась для ударов по Японии во Второй мировой войне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Warzone.

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Для чего ее могут использовать сейчас

Вашингтон якобы планирует задействовать ее в случае потенциального конфликта с Китаем.

Во время Второй мировой войны с этой базы взлетали бомбардировщики B-29 Superfortress, которые атаковали Японию, в частности, и сбрасывали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Во время Второй мировой войны там было четыре взлетно-посадочные полосы, стояночные места для более 500 самолетов и другую инфраструктуру для обеспечения около 40 тысяч военнослужащих.

Авиабаза размещена на острове Тиниан. Это один из 14 островов, входящих в состав Содружества Северных Марианских островов (CNMI), который находится под юрисдикцией США.

В 2000-х и 2010-х годах американские военные уже частично восстанавливали Норт-Филд для расширения его использования в тренировочных миссиях.