Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Медиа проанализировало спутниковый снимок за июль 2025 года.

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Что известно о защитных сооружениях?

Судя по спутниковым снимкам из Приморско-Ахтарска, по меньшей мере с 2024 года россияне начали активнее усиливать защиту своих авиабаз, особенно тех, находящихся в приграничных к Украине областях.

На военном объекте в Краснодарском крае с 2022 года произошли значительные изменения. На местах стоянки самолетов построены защитные сооружения – не менее 5 укрепленных ангаров.

Кроме того, еще 3 неизвестных объекта расположены вплотную к взлетной полосе. Вероятно, это также защитные сооружения, однако менее защищены, чем бетонные бункеры.

Спутниковый снимок авиабазы возле Приморско-Ахтарска / Фото NV

Также строительные работы продолжаются на западной части аэродрома – с целью усилить безопасность еще одной стоянки авиации. Эти же стоянки и построенные на их месте укрепления могут быть местом хранения и накопления ударных дронов.

Интересно, что в 2022 году вокруг не было точек объектового ПВО, а снимки за июль 2025 года указывают на оборудование по меньшей мере вероятных 2 позиций ЗРК.

Напомним, Институт изучения войны ISW в отчете за 14 июля сообщал, что на аэродроме Халино в Курской области оккупанты построили не менее 10 укрепленных бункеров с грунтовым покрытием, 12 бетонных сооружений бункерного типа и 8 зданий, похожих на ангары. Эта база является одним из главных пунктов запуска "Шахедов" по Украине.