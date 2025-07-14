Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NV. Медіа проаналізувало супутниковий знімок за липень 2025 року.

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Що відомо про захисні споруди?

Судячи з супутникових знімків із Приморсько-Ахтарська, щонайменше з 2024 року росіяни почали активніше посилювати захист своїх авіабаз, особливо тих, що знаходяться у прикордонних до України областях.

На військовому об'єкті в Краснодарському краї з 2022 року відбулися значні зміни. На місцях стоянки літаків побудовані захисні споруди – щонайменше 5 укріплених ангарів.

Окрім того, ще 3 невідомих об'єкти розташовані впритул до злітної смуги. Ймовірно, це також захисні споруди, однак менш захищені, аніж бетонні бункери.

Супутниковий знімок авіабази біля Приморсько-Ахтарська / Фото NV

Також будівельні роботи тривають на західній частині аеродрому – з метою посилити безпеку ще однієї стоянки авіації. Ці ж стоянки та побудовані на їх місці укріплення можуть бути місцем збереження та накопичення ударних дронів.

Цікаво, що у 2022 році навколо не було точок об'єктового ППО, а знімки за липень 2025 року вказують на обладнання щонайменше ймовірних 2 позицій ЗРК.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни ISW у звіті за 14 липня повідомляв, що на аеродромі Халіно в Курській області окупанти збудували щонайменше 10 укріплених бункерів із ґрунтовим покриттям, 12 бетонних споруд бункерного типу та 8 будівель, схожих на ангари. Ця база є одним з головних пунктів запуску "Шахедів" по Україні.