Об этом сообщил украинский офицер запаса OSINT-аналитик Tatarigami_UA, передает 24 Канал. Спутниковые снимки, сделаны в январе 2024 года, подтверждают присутствие на "тайной" базе вражеских вертолетов.

Важно Падение Ил-76 под Белгородом: у Буданова раскрыли, как россияне использовали этот самолет раньше

Сейчас на базе расположено меньшее количество машин и они более рассредоточены по импровизированной "авиабазе" на Арабатской Стрелке. По данным многодневного анализа, оккупанты держат не более трех-четырех вертолетов одновременно.

Ранее команда OSINT-аналитик идентифицировала базу вертолетов FARP (передовой пункт вооружения и дозаправки) в Стрелковом. После ударов по аэродромам в Луганске и Бердянске база была заброшена и до последнего времени не использовалась.



Авиабаза россиян на Арабатской Стрелке 17 января 2024 года / Фото: Tatarigami_UA

Напомним, в начале декабря 2023 года стало известно, что россияне прячут свои вертолеты буквально на пляже в Крыму. Оккупационная армия фактически обустроила там своеобразную "тайную авиабазу", что подтвердили спутниковые снимки. Противник перебросил на крымский пляж свою авиацию с авиабазы "Чаплинка".

Строительство "секретной" базы для авиации российские захватчики начали еще осенью 2022 года. Как отметил аналитик, в ноябре, когда украинские войска продвинулись в направлении Херсона, россияне переправили свои вертолеты с аэродрома "Чаплинка" в безопасное место, а именно на Арабатскую Стрелку.



Авиабаза россиян на Арабатской Стрелке 20 мая 2023 года / Фото: Tatarigami_UA

Атака ВСУ по аэродрому в Крыму: кратко