Про це повідомив український офіцер запасу OSINT-аналітик Tatarigami_UA, передає 24 Канал. Супутникові знімки, зроблені в січні 2024 року, підтверджують присутність на "таємній" базі ворожих вертольотів.

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Зараз на базі розташована менша кількість машин й вони більш розосереджені по імпровізованій "авіабазі" на Арабатській Стрілці. За даними кількаденного аналізу, окупанти тримають не більше трьох-чотирьох вертольотів одночасно.

Раніше команда OSINT-аналітик ідентифікувала базу вертольотів FARP (передовий пункт озброєння та дозаправлення) у Стрілковому. Після ударів по аеродромах у Луганську та Бердянську база була покинута і до останнього часу не використовувалася.



Авіабаза росіян на Арабатській Стрілці 17 січня 2024 року / Фото: Tatarigami_UA

Нагадаємо, на початку грудня 2023 року стало відомо, що росіяни ховають свої вертольоти буквально на пляжі в Криму. Окупаційна армія фактично облаштувала там своєрідну "таємну авіабазу", що підтвердили супутникові знімки. Противник перекинув на кримський пляж свою авіацію з авіабази "Чаплинка".

Будівництво "секретної" базу для авіації російські загарбники розпочали ще восени 2022 року. Як зазначив аналітик, у листопаді, коли українські війська просунулися в напрямку Херсона, росіяни переправили свої гелікоптери з аеродрому "Чаплинка" до безпечнішого місця, а саме на Арабатську Стрілку.



Авіабаза росіян на Арабатській Стрілці 20 травня 2023 року / Фото: Tatarigami_UA

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