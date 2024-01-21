Авиабазу в Ираке обстреляли десятью ракетами, ранены военные США

Американские военные подверглись нападению со стороны Ирана. При обстреле баллистическими ракетами есть раненые, 24 Канал расскажет детали.

На Ближнем Востоке стороны время от времени обмениваются обстрелами. Иран через свои прокси пытается атаковать военные объекты США, порой ему это удается.

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Есть раненые в результате нападения на авиабазу коалиции в Ираке

Американские военные были ранены во время нападения на иракскую авиабазу Айн аль-Асад на западе страны. Они отделались легкими ранениями, а вот сотрудник иракских сил безопасности получил серьезные ранения.

Пока детали инцидента уточняют. Вероятно, атаку осуществили баллистическими ракетами из самого Ирака – их выпустили не менее десяти.

В Reuters отметили, что с октября, когда ХАМАС напал на Израиль, американских военных 58 раз атаковали в Ираке и 83 раза в Сирии. Это делали боевики, поддерживаемые Ираном. Били в основном ракетами и беспилотниками.

Возможно, обстрел является местью

Авиабаза Айн аль-Асад ("Лев") принадлежит коалиции во главе с США, противостоящей ИГИЛ.

До атаки по авиабазе раньше в субботу погибли руководитель иранской разведки в Сирии, а также трое других иранских военных советников – вероятно, в результате удара Израиля.

Сирийский центр мониторинга соблюдения прав человека сообщал, что удар пришелся на район, где скрывалось руководство Корпуса стражей исламской революции и проиранские палестинские группировки.

Израиль не комментировал атаку. Источники информируют, что здание в Дамаске использовали иранские советники, поддерживающие правительство Башара Асада. Кроме погибших, есть раненые.