Очень сложный маневр: как украинские пилоты запускают дальнобойные бомбы AASM Hammer

Недавно в сети впервые показали пуски французских авиабомб AASM Hammer с самолетов МиГ-29 по Белгородской области. Украина атаковала командный пункт одного из подразделений российской армии, который участвовал в наступлении на севере Харьковщины.

Приближение украинских самолетов к российской территории – это всегда достаточно высокий риск. Поскольку Россия выстроила эшелонную систему противовоздушной обороны. Авиационный эксперт Богдан Долинце подробно объяснил 24 Каналу, как наши пилоты запускают авиабомбы AASM Hammer.

Смотрите также Приносят страшные разрушения: что известно о КАБах, которыми Россия бьет по прифронтовым городам

Сложный маневр

По словам Долинце, если украинский самолет приблизится ближе, чем на 200 километров к границе с Россией, он может быть поражен российскими наземными системами противовоздушной обороны и ракетами-перехватчиками с истребителей.

Как правило, для запуска авиационных бомб AASM Hammer используется низкий полет на высоте 200 – 300 метров – это чрезвычайно сложный маневр. Кроме того, истребители резко набирают высоту перед сбросом боеприпаса.

Такой метод называется "кабрирование". Чаще всего используется вертолетами, прежде всего увеличивает дальность пуска. Для военных самолетов преимущественно это вынужденный шаг, чтобы соответствующим боеприпасам придать скорости и поднять их на самую высокую высоту.

AASM Hammer Комплект, который устанавливается бомбы по 250 килограммов и 1000 килограммов. Он состоит из носовой части с системами наведения – инерциальная, спутниковая, а также опционально тепловизионная или лазерная – и рулевыми поверхностями. А также хвостовой с ракетным двигателем.

Если AASM Hammer запустить с малой высоты, авиабомба теряет большую часть дальности полета за счет большего сопротивления воздуха на земле и необходимости большего расхода топлива реактивного двигателя ракеты, чтобы обеспечить ту или иную траекторию для боеприпасов.

Относительно частоты использования. Видим, что периодически такие боеприпасы используются. К сожалению, частота не такая частая, как бы нам хотелось. Прежде всего это может зависеть от количества AASM Hammer, которые поставляются Украине,

– отметил Богдан Долинце.

Напомним, что в январе Франция пообещала предоставить Украине 600 единиц бомб – по 50 в месяц.