Отличное оружие, – Черник сказал, как помогут Украине новые авиабомбы от США

Украина получит от США дальнобойные авиационные бомбы AGM-154 JSOW. Это оружие создаст проблемы российским оккупантам.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, прокомментировав новый пакет военной помощи от США на почти 8 миллиардов долларов.

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Как Украине помогут бомбы AGM-154 JSOW

Как отметил Черник, эта авиабомба имеет унитарную боеголовку с весом почти 240 килограммов. Также есть кассетный вариант, который был бы чрезвычайно нужным Силам обороны Украины.

Известно, что эта авиационная бомба может наносить удары на глубину до 130 километров. Это поможет еще лучше выбивать вражеский тыл.

Мы существенно поднимем коэффициент уничтожения тактических пунктов управления, пунктов связи, складов ГСМ. Пехота также будет страдать. Это – серьезный шаг вперед,

– сказал Черник.

Конечно, многое зависит от количества. Если будет хотя бы 50 – 100 единиц таких авиабомб, то можно было бы говорить об изменении тактической ситуации на конкретной локации.

Известно, что в пакете военной помощи на почти 8 миллиардов долларов предусмотрена передача батареи Patriot, других средств ПВО и т.д. А военный эксперт Олег Катков заметил, что авиабомбы JSOW потенциально можно переделать в крылатые ракеты с серьезной дальностью поражения.