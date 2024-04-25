Летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что на самом деле Paveway IV – это насадки на авиабомбы МК-82, которые имеют свободное падение. И чтобы сбросить авиабомбу над целью, как раз нужны такие насадки.

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Ограниченные возможности

Военный эксперт напомнил, что российские КАБы – это также свободно падающая бомба МК-82,. Однако авиабомбы Paveway IV с помощью насадки могут попадать точно в цель. Для них можно использовать лазерное наведение или GPS-координаты, согласовывая их с данными спутников.

Такую бомбу нужно сбрасывать неподалеку от цели, поскольку она не пролетит десятки километров. Поэтому пока я не вижу механизма ее использования. У нас нет возможности сейчас с помощью бомбардировщиков заходить на российские укрепления и их бомбить,

– отметил Роман Свитан.

По его мнению, такие авиабомбы понадобятся после появления самолетов F-16, которые помогут перехватить преимущество в воздухе и дадут возможность бомбардировщикам работать, не опасаясь наземных или авиационных средств поражения. Подобный механизм может быть использован и с помощью имеющихся старых советских самолетов с переходниками и пилонами.

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