Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що насправді Paveway IV – це насадки на авіабомби МК-82, які мають вільне падіння. І щоб скинути авіабомбу над ціллю, якраз потрібні такі насадки.

Дивіться також Можна замаскувати, – військовий оглядач про таємне постачання американських ATACMS

Обмежені можливості

Військовий експерт нагадав, що російські КАБи – це також бомба МК-82, що вільно падає. Однак авіабомби Paveway IV за допомогою насадки можуть потрапляти точно у ціль. Для них можна використовувати лазерне наведення або GPS-координати, узгоджуючи їх з даними супутників.

Таку бомбу потрібно скидати неподалік від цілі, оскільки вона не пролетить десятки кілометрів. Тому наразі я не бачу механізму її використання. У нас немає можливості зараз за допомогою бомбардувальників заходити на російські укріплення та їх бомбити,

– наголосив Роман Світан.

На його думку, такі авіабомби знадобляться після появи літаків F-16, які допоможуть перехопити перевагу у повітрі і дадуть можливість бомбардувальникам працювати, не побоюючись наземних чи авіаційних засобів ураження. Подібний механізм може бути використаний і за допомогою наявних старих радянських літаків з перехідниками та пілонами.

Paveway IV та пакет допомоги від Британії