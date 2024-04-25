Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що насправді Paveway IV – це насадки на авіабомби МК-82, які мають вільне падіння. І щоб скинути авіабомбу над ціллю, якраз потрібні такі насадки.
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Обмежені можливості
Військовий експерт нагадав, що російські КАБи – це також бомба МК-82, що вільно падає. Однак авіабомби Paveway IV за допомогою насадки можуть потрапляти точно у ціль. Для них можна використовувати лазерне наведення або GPS-координати, узгоджуючи їх з даними супутників.
Таку бомбу потрібно скидати неподалік від цілі, оскільки вона не пролетить десятки кілометрів. Тому наразі я не бачу механізму її використання. У нас немає можливості зараз за допомогою бомбардувальників заходити на російські укріплення та їх бомбити,
– наголосив Роман Світан.
На його думку, такі авіабомби знадобляться після появи літаків F-16, які допоможуть перехопити перевагу у повітрі і дадуть можливість бомбардувальникам працювати, не побоюючись наземних чи авіаційних засобів ураження. Подібний механізм може бути використаний і за допомогою наявних старих радянських літаків з перехідниками та пілонами.
Paveway IV та пакет допомоги від Британії
- 23 квітня Велика Британія оголосила про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів – це близько 600 мільйонів доларів.
- Цей пакет можуть використати для швидкого постачання Україні необхідного військового обладнання, а саме: човнів та морських гармат; ударних і протиповітряних ракет; техніки та боєприпасів.
- Що ж до Paveway IV, про можливе отримання авіабомб у наступному пакеті допомоги заявив журналіст BBC Джонатан Біль у соцмережі Х.
- Бомба Paveway IV – боєприпас вагою 230 кілограм, оснащений двома системами наведення: GPS і лазером. Він встановлюється на звичайну бомбу та перетворює її на високоточну. Бомба є на озброєнні лише у Великої Британії та Саудівської Аравії.