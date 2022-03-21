Авиация, минометы, "Грады": вся Луганщина под постоянными обстрелами оккупантов

По всей территории Луганской области на 21 марта сложная ситуация. Российские захватчики постоянно бьют из авиации, минометов и "Градов".

О ситуации в Луганской области рассказал председатель областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что вся территория области – под постоянными обстрелами кафиров.

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Россияне постоянно обстреливают Луганскую область

По словам Гайдая, враг сконцентрировался на Рубежном, Северодонецке, Попасной, Горном и Кременной. Рашисты хотят совершить прорыв между Рубежным и Кременной, однако им это не удается, поэтому они готовят по мирному населению.

Мечта россиян – взять Северодонецк в "круг". Мечта невыполнима – ВСУ работают,

– подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что на 21 марта, 19:20 города находятся под плотным вражеским огнем.

Русские обстреляли в Северодонецкую городскую больницу, Попасная с утра – под "Градами", а по Горной общине работала российская авиация.

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