Авиация НАТО примет участие в параде ко Дню Независимости: какая техника пролетит над Киевом

Авиация стран НАТО примет участие в параде к 30 годовщине Дня Независимости. Самолеты альянса пролетят над Киевом.

Пролет авиации запланирован на 12 часов 24 августа. Об этом изданию сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

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Самолеты НАТО поднимутся в небо над Киевом в День Независимости

В параде на День Независимости Украины примет участие боевая и транспортная авиация Воздушных сил ВСУ и подразделений МВД. Более того, от стран Североатлантического альянса в составе воздушной обороны в небо поднимутся:

британские истребители Eurofighter Typhoon;

самолеты Boeing KC-135 Stratotanker и Boeing P-8 Poseidon;

польские многоцелевые истребители F-16;

словацкие вертолеты UH60 Black Hawk и транспортные самолеты C-27 Spartan.

Кстати, Владимир Зеленский заявил, что 24 августа Украина должна показать все свои военно-технические достижения.

Коротко о праздновании Дня Независимости

24 августа 2021 года Украина будет отмечать 30 годовщину Независимости.

Президент заверил, что впервые запланированы мероприятия с участием всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров – военные готовы защитить Украину на суше, на воде и в воздухе.

В этот день будет концерт и парад войск на Крещатике и Майдане Независимости, торжественное прохождение катеров по Днепру в речном порту и Трухановом острове, а также пролет авиации.

Также планируют Марш защитников Украины 2021, фестиваль "Ветеранфест" в парке "Владимирская горка", концерт на НСК "Олимпийском" и другие.